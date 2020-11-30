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Gündem Fatih Altaylı sınırı aştı! Katar'ı da örnek verip hakaretler yağdırdı
Gündem

Fatih Altaylı sınırı aştı! Katar'ı da örnek verip hakaretler yağdırdı

Teke Tek programının sunucusu Fatih Altaylı bu hafta Mars'da hayat var mı? konusunu işledi. Bir izleyicinin sorusuna çok sinirlenen Altaylı canlı yayında hakaretler yağdırdı.

Yeniakit Publisher
2020-11-30 02:43:00 -

Haber Türk ekranlarında Mars'ta yaşam var mı? sorusunu ele alan  Fatih Altaylı, ‘Mars'a gittiniz mi ki hayat var diyorsunuz?’ diyen takipçisine çok ağır hakaretlerde bulundu.

Altaylı, "Be beyinsiz! Bunları konuşmadığın için elinde avucunda ne varsa Katarlılar’a satıyorsun. Ahmaklar sürüsü. Benim asabımı bozmayın. Aptallar" dedi.

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