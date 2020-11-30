Fatih Altaylı sınırı aştı! Katar'ı da örnek verip hakaretler yağdırdı

Haber Türk ekranlarında Mars'ta yaşam var mı? sorusunu ele alan Fatih Altaylı, ‘Mars'a gittiniz mi ki hayat var diyorsunuz?’ diyen takipçisine çok ağır hakaretlerde bulundu.

Altaylı, "Be beyinsiz! Bunları konuşmadığın için elinde avucunda ne varsa Katarlılar’a satıyorsun. Ahmaklar sürüsü. Benim asabımı bozmayın. Aptallar" dedi.