Fatih Altaylı kaynağını açıkladı: İşte Altaylı'ya göre çok değerli olan o Prof'un süreçteki rolü!

Habertürk Yazarı Fatih Altaylı, önceki günkü köşe yazsısında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı 'ölüm sayılarını gizlemekle' itham ederek, bir mektup yayınlamıştı. Bakan Koca daha önce defalarca açıklamış olmasına rağmen ölüm belgesinin nasıl hazırlandığını yeniden anlatmak durumunda kalarak Altaylı'ya, "Öncelikle araştırmacı bir gazeteciye yakışan kendi belgesini kendisi temin ederek arkasında durmasıdır. Vatandaştan mektup geldi, ben söylemiyorum bir arkadaşım söyledi ama kim olduğunu söyleyemem yaklaşımı gazetecilik değildir. İddia sahibi iddiasını kanıta dayalı ortaya koymalı ve arkasında da durmalıdır." cevabını verdi. Altaylı, Bakan Koca'nın cevabından sonra kaynağını açıklayarak, "Bu bilgiyi ve belgeyi bana veren tüm Türkiye'nin tanıyıp saygı duyduğu Prof. Dr. Bingür Sönmez’dir." dedi. Peki kim bu Prof. Dr. Bingür Sönmez?

Her açıklamasında 'felaket tellallığı' yaparken bir yandan da dindar kesimi hedef aldı

Fatih Altaylı'nın 'tüm Türkiye'nin tanıyıp saygı duyduğu Prof.' diyerek güzellediği Bingür Sönmez, sürecin en başından bu güne kadar 'felaket tellalığı'na soyunarak halka korku pompalayanlardan birisi oldu. Prof. Sönmez, 28 Mart günü yaptığı açıklamasında, 'Büyük bir felakete gidiyoruz' ifadelerini kullanarak hastalığı yaymak konusunda umrecileri suçlamıştı: "Ama biz umreden dönenleri kontrol etmedik. Oralara gittiler ve hastalığı yaydılar"

'Toplu mezarlar bile yetmeyecek'

Her seferinde Fatih Altaylı'ya konuşarak topluma korku pompalayan ve satır aralarında da Müslümanları hedef alan Prof. Sönmez, 8 Nisan'da, "Dikkatli olmazsak toplu mezarlar da yetmez." demiş ve mübarek Ramazan ayı üzerinden Müslümanları şöyle hedef almıştı: "Fatih bey, Ramazan geliyor. Tüm uyarılara rağmen toplu iftar yapmak isteyenler, teravih namazı organize etmek isteyenler, bunu gizlice de olsa yapmaya kalkışanlar olacaktır. Onlara karşı çok dikkatli olmamız gerekir." Prof. Sönmez bu açıklamasında da umrecileri hedef göstererek şunları söylemişti: "Koca koca bilim insanları konuşuyor ama bizde patlamaya neden olan unsurlardan birinin umreciler olduğunu söylemeye kimse cesaret edemiyor."

'Hastaneler yüzde yüz oranında doldu'

Prof. Sönmez, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın defalarca açıkladığı yoğun bakım doluluk oranı yüzdelerine aldırış etmeden, 1 Aralık tarihinde şu ifadelerle halkı korkutma çabalarına devam etti: "Corona için tahsis edilmiş servis ve yoğun bakım yatak sayılarına bakıldığında hemen her hastanede doluluğun yüzde 100 olduğu görülecektir. Bu da durumun vahametini açıkça ortaya koymaktadır."