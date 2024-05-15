Fatih Altaylı kafayı yedi! Özgür Özel’i kaçırdılar! şu anda Ak parti genel merkezinin mahzeninde tutuluyor
Fatih Altaylı YouTube kanalında akılalmaz ifadelerde bulundu. Altaylı “Özgür Özel i kaçırıp ya değiştirdiler ya büyü yaptılar yada Ak Parti genel merkezinde mahzene kapatıp yerine klonunu koydular.” Gibi garip ifadeler etmeye başladı.
Fatih Altaylı CHP Genel başkanının değiştirilip yerine başka bir Özgür Özel getirildiğini iddia etti.
Altaylı “Bu ikisi aynı adam olamaz ben iki resmi yan yana koyup baktım gözleri daha şiş..” dedi. Videonun tamamını izleyince Fatih Altaylı’nın sıyırdığını düşüneceksiniz.
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