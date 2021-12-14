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Medya Fatih Altaylı ile Sevilay Yılman birbirine girdi! Habertürk'te 'Bakan Nebati' gerginliği
Medya

Fatih Altaylı ile Sevilay Yılman birbirine girdi! Habertürk'te 'Bakan Nebati' gerginliği

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, Sevilay Yılman'ın Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinin detaylarını köşesinde yazmasına tepki gösterdi. Altaylı'nın yazısının ilgili kısmı yayından kaldırıldı.

Yeniakit Publisher
2021-12-14 23:02:00 - 2021-12-14 23:13:19
Fatih Altaylı ile Sevilay Yılman birbirine girdi! Habertürk'te 'Bakan Nebati' gerginliği

 Yeniakit.com.tr 

Habertürk yazarlarından Sevilay Yılman, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Yılman, Bakan Nebati ile yaptığı görüşmenin detaylarını röportaj haline getirerek köşesine taşıdı.

Habertürk yazarı Fatih Altaylı ise Yılman'ı eleştirerek, "Aslında yazılmamak kaydıyla yapılmış, bu durum belirtildiği halde yayınlandıysa bence ayıp edilmiş" dedi.

 " 'Güven' talebinde bulunan Bakan’a haksızlık olmuş"

Görüşmenin "kayıt dışı" yapıldığını iddia eden Altaylı, şu ifadeleri kullandı:

"Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin röportajını okuyunca ne yalan söyleyeyim hoşuma gitti. Alışılmadık derecede hatta fazla açık sözlü, kamplaştırıcı olmayan, partiden çok toplumsal beraberliğe vurgu yapan, samimi bir röportajdı. Sonradan da anladık ki, aslında bu bir röportaj değil, samimi bir sohbet, bir teşekkür telefonu içinde yapılan bir hasbıhal, bir dostane konuşma imiş. Yani aslında yazılmamak kaydıyla yapılmış. Bu durum belirtildiği halde yayınlandıysa bence ayıp edilmiş. 'Güven' talebinde bulunan Bakan’a haksızlık olmuş."

Fatih Altaylı'nın yazısında Sevilay Yılman'ı eleştirdiği kısım yayından kaldırıldı.

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