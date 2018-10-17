THY-TR Çıkışlı % 10 İndirim
0553 313 94 23

Fatih Altaylı hakkında soruşturma açıldı

Fatih Altaylı hakkında, kamu görevlisine görevi nedeniyle birden fazla kez hakaret ve kamu görevlisini tehdit etme suçlarını işlediği gerekçesiyle soruşturma açıldı.

17 Ekim 2018 Çarşamba 21:19
Fatih Altaylı hakkında soruşturma açıldı

Görevi başındaki polislere hakaret ve küfür eden gazeteci Fatih Altaylı hakkında soruşturma başlatıldı! Sabah gazetesinde yer alan habere göre, Altaylı'nın ifadesinin de alındığı belirtildi.

Habertürk yazarı gazeteci Fatih Altaylı, sokak ortasında tartışmaya girdiği polise küfür etmiş, olay yerinden ayrılırken bu anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansımıştı.

İddiaya göre, park etmenin yasak olduğu alana aracını çektirmek isteyen Fatih Altaylı'ya trafik polisi izin vermedi. Altaylı, polise "Haysiyetsiz adamlar sizi, onların şefini de hepsini de..." sözleriyle yanıt verdi.

 

Haber Tarihi: 17 Ekim 2018 Çarşamba 21:19
  1. fatih altaylı

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Galatasaray'dan sakatlık açıklaması!
    1. Galatasaray'dan sakatlık açıklaması!
    2. Karabük'te "bak şimdi seyret, ne..
    3. May Brexit’te ısrarlı
    4. Beşiktaş-Genk maçının biletleri yarın..
    5. Roma'da Cengiz şoku! Kabul etmedi
    6. Yağmurlar zeytine yaradı
    7. Afyonkarahisar’da halk otobüsünü..
    8. Fatih Altaylı hakkında soruşturma açıldı
    9. Rusya BM Temsilcisi Nebenzia: Türkiye..
    10. Rusya: ABD tehlikeli bir oyun oynuyor!
    11. Karabük’te 18 yaşındaki Şirin, ölüme..
    12. Arsene Wenger: Almanya'nın Mesut'a..
    13. Birleşmiş Milletler Suriye Özel..
    14. Avrupa Birliği zirvesinde yüzlerce..
    15. Rıdvan Dilmen duyurdu! 'Ali Koç..
    16. Hindistan Dışişleri Bakan Yardımcısı..
    17. 'CHP'nin kasasına İş Bankası'ndan tek..
    18. Trump müzakereleri Kongre'ye tebliğ etti
    19. Jeffrey: Türkiye sözünden..
    20. Uluslararası Polis Teşkilatı'ndan 93..
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    KPSS 2018 önlisans başvuru tarihi ne zaman
    KPSS 2018 önlisans başvuru tarihi ne zaman
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman

    Günün Karikatürü

    17 Ekim 2018
    Muharrem İnce: Eren Erdem Alevi dedesi istedi ama...
    Muharrem İnce: Eren Erdem Alevi dedesi istedi ama...
    EYT emeklilikte yaşa takılan mağdurların umudu Erdoğan'dı
    EYT emeklilikte yaşa takılan mağdurların umudu Erdoğan'dı