Altaylı böyle buyurdu: Tesla, Türkiye'ye gelirse pişman olur

Türkiye'de taş üstüne taş konulmasından rahatsız olan zihniyetin temsilcisi Haberturk yazarı Fatih Altaylı, ülkemize gelme kararı alan Tesla'nın pişman olacağını iddia ederek yeni bir hainliğe daha imza attı.. Altaylı'nın olacakları değil, gönlünden geçenleri yazdığı Habertürk'teki işte o yazı:

"Tesla, sonunda Türkiye’ye gelme, dağıtım ağına Türkiye’yi de dahil etme kararı almış.

Tesla derken, Elon Musk’un, Tesla markalı elektrikli araçlarından söz ediyorum.

Yıllardan beri pek çok büyük grup, Tesla’nın Türkiye distribütörlüğünü almak için uğraştı ama hepsi firmanın “Türkiye’de pazarlamayı kendimiz yapacağız. Distribütör aramıyoruz” yanıtı ile karşılaştı.

Ancak marka buna rağmen yıllarca Türkiye’ye gelmedi.

İhtiyacı da yoktu zaten.

Çünkü üretim sıkıntıları vardı ve mevcut pazarlarına otomobil yetiştiremiyordu.

Ancak anladığımız kadarı ile artık Türkiye pazarına girmeye hazırlar.

Kendilerini ikna eden ise Cumhurbaşkanı Erdoğan olmuş.

Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan da bilmeli ki, Tesla Türkiye’ye girdiği anda pişman olur ya da Tesla’yı Tesla yapan en önemli özelliklerini Türkiye’de kullanamaz.

Niye mi!

Çünkü BTK izin vermez. BTK dediğim Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu.

Diyeceksiniz ki, “Bilgi teknolojileri ile otomobil ne alaka?”

Ben size söyleyeyim çok alaka.

BTK bugün otomotiv endüstrisindeki gelişmelerden Türkiye’deki tüketicilerin de yararlanabilmesinin önünde dev gibi bir engel olarak duruyor.

Biliyorsunuz, yeni nesil otomobiller barındırdıkları teknoloji ile birer mobil iletişim aracı.

Geleceğin otonom sürüş teknolojilerine hazır olmak, mevcut otonom sürüşü imkanlarını kullanabilmek, otomobillerdeki yazılımları sürekli güncel halde tutabilmek, yol verilerini navigasyon sistemlerinde kullanabilmek, kaza ve güvenlik verilerini paylaşabilmek için bu otomobiller üreticilere ait merkezlerle sürekli bir iletişim halindeler ya da olmak zorundalar.

Ancak Türkiye’de bu mümkün değil.

Çünkü BTK tüm üreticilerden bu verilerin tamamını yerli bir operatör üzerinden iletmesini, kendileri ile paylaşmasını ve bu verileri Türkiye’de bir merkezde toplamasını istiyor.

Tabii bu müthiş bir ek maliyet ve büyük bir yatırım gerektiriyor.

Üreticiler, iç güvenlik ve trafik güvenliği ile ilgili verileri paylaşmayı kabul ediyorlar ama üreticinin diğer özel verilerini paylaşmayı hem şirket politikası hem de ticari sır olması nedeniyle paylaşmak istemiyorlar.

Hal böyle olunca da, modern otomobillerin bu modern sistemleri Türkiye’de çalışmıyor.

Mesela geçen hafta yazdığım Mercedes’in en üst otomotiv teknolojisine sahip EQS modelinin bazı özellikleri Türkiye’de kullanılamıyor.

Bu yüzden Tesla Türkiye’ye gelmesine gelir de, Tesla’yı rakiplerinden ayrıştıran en önemli özellikleri ne yazık ki, Türkiye’de bir halta yaramaz.

Elon Musk’un haberi olsun, belki Erdoğan’la bir dahaki konuşmasında bunu da hatırlatır.

Belki o isteyince BTK biraz geri adım atar."