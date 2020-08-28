Fatih Altaylı duyurdu: Dava açıyorum

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, avukatlarının Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'i dava ettiğini, onunla yargı önünde hesaplaşacaklarını söyledi.

Altaylı, Galatasaray'da yaşanan ve kendisinin odağında bulunduğu tartışmaya ilişkin yeni bir yazı kaleme aldı.

Mustafa Cengiz'in kendisi hakkında 'terbiyesizce' açıklamalar yaptığını söyleyen Altaylı, 'tribünleri işgal eden, rant peşindeki taraftar gruplarına yönelik tepkisinden ve bunların oyuncağı olmuş yönetimlere ilişkin sözlerinden sonra kendisine saldırtılan taraftar gruplarına' ve Cengiz'e karşı verilen destekten dolayı teşekkür etti.

Gerçek sporseverlerin kendisi gibi düşünmesinin kendisini çok mutlu ettiğini belirten Altaylı, bütün takımların tribün çetelerinden ve bunlara rant sağlayarak palazlandıran bütün yönetimlere karşı ortak hareket edilmesi gerektiğini kaydetti.

Bu bilincin oluşmuş olmasının kendisini çok mutlu ettiğini söyleyen Fatih Altaylı, 'Ultraslan’ı ele geçirerek rant kapısına çeviren çetenin başındaki 'kriminal' kişinin kendisine saldırmaya devam ettiğini ifade etti.

'Düne kadar başka takımın tribünlerini kirleten yaratıklar' ifadesini kullanan Altaylı, şimdi sözde Galatasaraylı olduklarını, yarın rant nerede olursa orada olacaklarını söyledi.

"Yargı önünde hesaplaşacağız"

Yazısının bu kısmında Mustafa Cengiz'i işaret eden Altaylı, onunla yargı önünde hesaplaşacaklarını belirtti.

Avukatlarının Cengiz'i dava ettiğini açıklayan Altaylı, Cengiz'in Galatasaray'ın disiplin tüzüğünü ayaklar altına aldığını iddia ederek tüzük hükümlerine uymamakta ısrarcı olduğu için Disiplin Kurulu'na verilmesi için de istekte bulunacağını söyledi.

Fatih Altaylı, sahada rekabet edeceklerini ama kulüpleri 'edepsizlere ve adapsızlara' bırakmayacaklarını vurguladı.