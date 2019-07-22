Fatih Altaylı çıldırdı: Defolun it sürüsü Ay'a ayak basılışının yıl dönümü nedeniyle Teke Tek programında bilim konusunu işleyen Fatih Altaylı, sosyal medya üzerinden gelen yorumlar sonrası takipçileriyle kavgaya tutuştu.

Habertürk ekranında Ay'a ayak basılışının 50. yıl dönümünde Fatih Altaylı, Teke Tek Bilim programı yapıp profesörleri ağırladı. Altaylı'nın programına yapılan yorumlarla çıldırdı. Dün insanoğlunun Ay'a ayak basmasının 50. yıldönümüydü. Habertürk'te Teke Tek programını yapan Fatih Altaylı da özel yayınında bu konuyu ele aldı. Programda yanıt aranan sorular "Ay’a tarihi yolculuğun nasıl gerçekleştiği? Apollo 11 görevinin bilinmeyen yönleri ve Neil Armstrong Ay’a gerçekten ayak bastı mı, basmadı mı?' oldu. Fatih Altaylı'nın Teke Tek Bilim programına Prof. Dr. Arsev Eraslan, Prof. Dr. Mehmet Emin Özel ve Dr. Korhan Yelkenci katıldı. Program Habertürk ekranlarında yayınlandığı saatlerde Fatih Altaylı, sosyal medya üzerinden kavga etti.

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