Fatih Altaylı Ahmet Hakan'ı fena Tİ'ye aldı

İşte Altay'lının yazısından o bölüm;

Beni güldürdün sen de gül Ahmet.

Sağolasın Ahmet.

Dün sabah çok erken kalktım.

Geceleri de çok geç yattığım için uykusuzluktan yüzümden düşen bin parça, hiç keyfim yoktu.

Ama sen beni sabah sabah neşelendirdin.

Allah razı olsun.

Neden mi neşelendim.

Tatil tavsiyelerine.

Demişsin ya, “Yıl boyu gördüğü görüştüğü tiplerle tatil yapanları hiç anlamam” diye ona güldüm çok, sabah sabah.

A be Ahmet, sen eski patronun Aydın Doğan’la her gün görüşüp tavla oynar, yemeğe giderdin de sonra da tatilde yine Aydın Doğan’la beraber olmaz mıydın?

Birlikte Aydın Bey’in teknesiyle gezmez miydiniz, Aydın Bey’in Bodrum’daki evinin arkasındaki otelinde kalmaz mıydın!

Madem o kadar kötü bir şeydi ve bunu yapanları anlamıyorsun, sen niye bunu yapardın be Ahmet.

Diyeceksin ki, “ben Aydın Bey’in dostluğundan arkadaşlığından keyf alırdım. O benim ailem gibiydi. O sayılmaz”

Peki o zaman gazete satıldığından beri Aydın Bey’i pek aramıyor, pek görüşmüyormuşsun!

Gazete satıldı aile dağıldı mı Ahmet!

yeniakit.com.tr