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Fatih, Akdeniz’deki ilk sondaj için yola çıktı

Milli sondaj gemisi Fatih, Türkiye’nin enerjide arz güvenliğini artırmak için yola çıktı.

31 Ekim 2018 Çarşamba 10:05
Fatih, Akdeniz’deki ilk sondaj için yola çıktı

Türkiye’nin milli sondaj gemisi Fatih, Akdeniz’de yapacağı sondaj için demir aldı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, “İlk defa kendi gemimizle derin deniz sondajını gerçekleştiriyoruz” dedi. Daha önce Barbaros Hayreddin Paşa gemisiyle sismik araştırmaların yapıldığını ve konunun uzmanlar tarafından analiz edildiğini dile getiren Dönmez, “Bu analizler sonucu karar verilmiş olan Alanya-1 kuyusu ile başlıyoruz. Enerjide arz güvenliğimizi artıracak bu hamlemizin hayırlı olmasını diliyorum” ifadesini kullandı. Türkiye’nin Barbaros Hayreddin Paşa, Oruç Reis ve Fatih ile arama ve sondaj çalışmalarındaki dışa bağımlılığına büyük ölçüde son verildiğini vurgulayan Dönmez, “Bunlara ek olarak, ikinci sondaj gemimizi de portföyümüze almak üzereyiz. İnşallah yakın zamanda, muhtemelen gelecek ay Mersin’de bir sığ deniz sondaj çalışmasına da başlayacağız” açıklamasında bulundu.

Haber Tarihi: 31 Ekim 2018 Çarşamba 10:05
  1. Mersin
  2. Türkiye’nin milli sondaj gemisi Fatih
  3. milli sondaj gemisi Fatih
  4. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez
  5. Akdeniz
  6. Barbaros Hayreddin Paşa gemisi
  7. Alanya-1 kuyusu
  8. Barbaros Hayreddin Paşa
  9. Oruç Reis
  10. Fatih

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