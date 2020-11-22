Fatih AGD'den örnek davranış

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) ve Saadet Partisi Fatih İlçe Gençlik Kolları üyeleri her yıl kış aylarında gerçekleştirdiği evsiz vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik çalışmalara havaların soğumasıyla yeniden başladı. İlçe gençlik mensupları gece saatlerinde ilçenin çeşitli yerlerinde yaşayan evsiz vatandaşları ziyaret ederek ihtiyaçlarını temin ediyor.

İlçe gençlik kolları, önceki yıllarda yaptıkları çalışmalara ilave olarak “Uyku Kiti” adını verdikleri koruyucu mat, uyku tulumu ve taşıma çantasından oluşan seti evsizlere dağıtmaya başladı. Uyku kitinin yanında mont, kazak, pantolon ve bot gibi kışlık kıyafetler ve sağlık sorunu yaşayan evsiz insanların ilaç ihtiyaçları gibi temel insani ihtiyaçları da temin ederek ulaştırıyor.

İlçe gençlik kolları başkanı Muhammed Safa Ocak çalışmalara yaklaşık üç hafta önce başladıklarını ve özellikle bu sene evsizlere kışlık kıyafet ve uyku tulumu gibi malzemeler temin etmeye odaklandıklarını bildirdi. Ocak, özellikle geçen yıl ekonomik nedenlerle artış gördükleri evsiz sayısının bu yıl pandeminin de etkisiyle oldukça yüksek rakamlara ulaştığını bildirdi. Çalışmanın başından beri tespit ettikleri evsiz sayısının iki yüzü geçtiğini belirten Ocak, ilçenin diğer bölgelerine ulaştıkça bu sayının çok daha artmasını beklediklerini söyledi.

Safa Ocak önceki senelerde kıyasla: ekonomik krizin maddi ve psikolojik etkileri, ekonomi temelli ailevi problemler ve pandemi sebebiyle izinli salınan mahkumlar sebebiyle evsiz sayısında artışı tespit ettiklerini ve devlet kurumlarını hazırladıkları çeşitli raporlarla bilgilendirdiklerini, fakat gözlemledikleri kadarıyla sorunun çözümüne yönelik çalışmaların hala yapılmadığını gördüklerini bildirdi.

Ocak, “ İstanbul'da hava sıcaklığı 4 derecenin altına düştüğünde barınaklar açılıyor, fakat bu barınakların problemleri zaten tam olarak çözülmüş değildi. Bu yıl bir de pandemi var, eğer barınaklar açılmaz ve bu insanlar 14 gün karantinada tutulduktan sonra bu barınaklara götürülmezse birçok insana virüs bulaşabilir. Öte yandan hava sıcaklığının 4 derece altına düştüğü durumlarda barınma olanı sağlanmazsa, evsiz insanlar bu sefer de hipotermi tehlikesi ile karşılaşırlar” dedi. Ocak bu sebeple Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı KYK yurtları başta olmak üzere, İstanbul'da İBB ve ilçe belediyelerin imkanlarını koordineli bir şekilde bir an önce seferber etmelerinin sorunun çözümü yolunda doğru ve sonuç odaklı hayati bir durum olduğuna dikkat çekti.

Muhammed Safa Ocak, “Binlerce km uzaklıkta, Afrika'da ki aç ve susuz insanları kurtarmaktan bahseden her gönül için, kendi evlerimizden yürüyerek bir kaç dakika uzakta ki evsiz insanların içler acısı durumu bir samimiyet testine dönmüştür. Bu insanların yaşamakta oldukları zorlukları gözleriyle görmek ve empati kurmak için her bir vatandaşımızı, gece saatlerinde evsiz insanların konakladığı Fatih’teki park, alt geçit vb. yerleri ziyaret etmeye davet ediyoruz” diyerek sözlerini tamamladı.