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Fasülye tavalısı nasıl yapılır?

Karadeniz mutfağının en sevilen lezzetlerinden olan fasulye tavalısını evinizde yapmak isterseniz siz de bu tarifi deneyebilirsiniz.

16 Temmuz 2018 Pazartesi 16:55
Fasülye tavalısı nasıl yapılır?

MALZEMELER:

1 kilo ayşe kadın fasulye

5 adet kuru soğan

10 diş sarımsak

4 adet acı sivribiber

Tuz

Acı pul biber

2 adet kesme şeker

Zeytinyağı

YAPILIŞI:

Fasulyeleri temizledikten sonra tencerede suyun içinde haşlayın.

Fasulyeler tam olarak haşlanmadan yani bir miktar diri kalmasını sağlayarak tencerenin içinde alın ve süzdürün.

Zeytinyağını tencerenin içine koyuyoruz ve soğan ile sarımsakları ince ince doğrayarak kavuruyoruz. Karışımın içine acı biberi de ekleyerek kavurmaya devam ediyoruz.

Son olarak tencereye haşladığımız fasulyeleri koyarak kavuruyoruz.

Fasulyeler tamamen kavrulana kadar bu işleme devam ediyoruz.

İyi kavrulan fasulyeleri servis tabağına alarak üzerine kırmızı biber ilave edip servis edelim.

Afiyet olsun...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yasemin.com'dan alınmıştır.

Haber Tarihi: 16 Temmuz 2018 Pazartesi 16:55
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