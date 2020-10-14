fastPay ile TAB Gıda restoranlarında cepten tek hareketle ödeme dönemi

İSTANBUL (AA) - DenizBank müşterisi olsun olmasın herkesin faydalanabileceği fastPay ile cüzdan taşıma derdi olmadan, nakit paraya ihtiyaç duymadan, sadece cep telefonunu yan çevirip, ekranda çıkan kodu kasiyere göstererek Burger King, Popeyes, Arby's, Sbarro ve Usta Dönerci restoranlarında ödeme yapmak mümkün olacak.



DenizBank açıklamasına göre, bankanın yenilikçi ürünü fastPay, ödeme çözümü olarak sunduğu kolaylıkları, her geçen gün yenisini eklediği anlaşmalar ile yaygınlaştırıyor. Ayrıca anlaşma kapsamında ilk harcamada 10 TL hediye kullanıcıların fastPay bakiyelerine yüklenecek.



DenizBank müşterisi olsun olmasın herkese açık bir platform olarak hizmet sunan fastPay’de, kullanıcılar tüm bankalara ait kredi kartlarını ekleyerek veya herhangi bir banka kartından fastPay hesabına bakiye aktararak, ek masraf ödemeden İstanbulkart ve Kentkart ulaşım kartlarına diledikleri yerde ve zamanda kolayca yükleme yapabiliyor, faturalarını ve site aidatlarını rahatlıkla ödeyebiliyor.



Türkiye’nin ilk nakitsiz stadyumunu hayata geçiren, anlaşmalı iş yerleri ve e-ticaret ödemelerinde de hayatı kolaylaştıran fastPay, cepten cebe 7/24 ücretsiz para gönderme ve ATM’den kartsız para çekebilme özellikleri de sunuyor.



Sektörde birçok ilkin mimarı olan fastPay, daha önce de dünyada ilk handsfree (bluetooth) ödeme, sesle para çekme ve gönderme gibi yeniliklere imza atmıştı. fastPay, App Store ve Google Play Store’dan ücretsiz indirilebiliyor.





- "fastPay ile kullanıcılarımızın hayatını kolaylaştırmaya odaklı çalışmalarımız artarak devam edecek"







Açıklamada görüşlerine yer verilen DenizBank Dijital Dönüşüm, CRM ve Değişim Yönetimi Grubu Genel Müdür Yardımcısı Umut Özdoğan, bankacılık hizmetlerinin artık banka dışından daha fazla yapılmaya başlandığı bu dönemde trendleri takip eden değil, onları hayata geçiren kurum olma anlayışıyla çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.

Özdoğan, hijyen açısından temassız ödeme seçeneğinin çok daha büyük ihtiyaç halini aldığı küresel salgın döneminde DenizBank olarak, sağlıklı, masrafsız ve güvenli ödeme imkanı sunmak amacıyla hayata geçirdikleri projeler ile hizmet yelpazelerini geliştirdiklerini kaydetti.



Bugün, dijitalleşmenin fiziksel cihazları ve ortamları devre dışı bıraktığını, küresel gelişimin yönünü de mobile çevirdiğini aktaran Özdoğan, “DenizBank ise bu noktada hayata geçirdiği hizmetler ile ilklere imza atmanın yanında, uygulamaya aldığı etkili projeler ile insanların günlük hayatının pek çok alanına dokunuyor. Ülkemizin en çok tercih edilen yemek markalarını bünyesinde bulunduran TAB Gıda ile yaptığımız işbirliği ile insanlarımıza Türkiye çapında 900’e yakın restoranda sağlıklı, güvenli ve kolaylıkla ödeme yapma ve kazanma fırsatı sunuyoruz. fastPay ile kullanıcılarımızın hayatını kolaylaştırmaya odaklı çalışmalarımız artarak devam edecek.” ifadelerini kullandı. TAB Gıda Finans ve Franchise Yatırımlarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Özgür Çetinkaya ise ödeme sistemlerinde yeni çağın trendlerini takip edip, uyguladıklarını ifade etti.

Çetinkaya, TAB Gıda olarak, DenizBank ile hayata geçirmiş oldukları iş birliğinden son derece memnuniyet duyduklarını aktararak, “Hızlı servis restoran zinciri sektörünün lideri olarak, dijitalleşmeye büyük önem veriyoruz. Son olarak www.tiklagelsin.com ve Tıkla Gelsin® mobil uygulama sistemimize kattığımız ödeme sistemi ile müşterilerimizin kredi kartları yanlarında olmadan pratik ve hızlı bir şekilde sipariş vermelerini sağladık. DenizBank ile gerçekleştirdiğimiz iş birliği doğrultusunda, fastPay ile misafirlerimize güvenli ve kolay bir şekilde ödeme yapabilmeleri için yeni bir dijital deneyim sunduk.’’ değerlendirmesinde bulundu.









