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Gündem Fas'tan İspanya'ya geçmek isteyen 18 göçmen çıkan izdihamda öldü
Gündem

Fas'tan İspanya'ya geçmek isteyen 18 göçmen çıkan izdihamda öldü

Kuzey Afrika'da Melilla kentindeki sınır hattında, Fas'tan İspanya'ya geçmeye çalışırken ölen göçmen sayısının 18'e yükseldiği belirtildi.

Yeniakit Publisher
2022-06-25 17:57:00 -
Fas'tan İspanya'ya geçmek isteyen 18 göçmen çıkan izdihamda öldü

Melilla Valiliği, dün sabah saatlerinde sınırın Fas tarafında 1500'den fazla göçmenin toplandığını ve bunlardan 500'ünün saat 08.40 sıralarında sınıra akın ettiğini, yaşanan arbedede 5 göçmenin öldüğünü duyurmuştu.

Tel örgülerin aşılması girişimi sırasında ağır yaralananlardan 13 kişinin daha vefat ettiği aktarıldı. Böylelikle sınırda ölenlerin sayısı 5'ten 18'e yükselmiş oldu.

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