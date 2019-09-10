Fas’taki otobüs kazasında ölü sayısı 17ye yükseldi Fas’ın Errachidia kentinde şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketi nedeniyle bir yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ölü sayısı 17’ye yükseldi.

Fas’ın Errachidia kentinde şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketi nedeniyle bir yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ölü sayısı 17’ye yükseldi.

Fas’ın Errachidia şehrinde 2 gün önce sel nedeniyle bir yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 17’ye yükseldi. Kazanın ardından olay yerinden kaçan sürücünün teslim olduğu belirtildi. 30 kişinin kurtarıldığı kazada hala kayıpların olduğu belirtiliyor. Yetkililer, kurtarma ekiplerinin kayıp kişileri bulabilmek için arama faaliyetlerini sürdürdüğünü belirtti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.