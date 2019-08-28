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Fas'ta tartışmalı eğitim reformu yasası yürürlüğe girdi

28 Ağustos 2019 Çarşamba 20:45
Fas'ta tartışmalı eğitim reformu yasası yürürlüğe girdi

RABAT (AA) - Fas'ta liselerdeki bazı derslerin Fransızca işlenmesinin öngörülmesinden dolayı tartışmalara yol açan "eğitim reformu" yasası Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Hükümet Genel Sekreterliğinin internet sitesinde de yayınlanan reform yasasının 2. maddesi, bilim, teknoloji ve matematik gibi bazı derslerin yabancı dillerde okutulmasına hükmediyor.

Eğitim sürecinde bazı derslerin Fransızca işlenmesi teklifine bazı sendikalar, eğitimciler ve entelektüellerin yanı sıra bazı siyasiler de tepki gösteriyor.

- Fas eğitim sistemindeki dil süreci

Fas, eğitimin Arapçalaştırılmasına yönündeki politikayı 1977'de benimsemişti. Ancak bilim, teknoloji ve matematik dersleri 1990'lı yılların başına kadar liselerde Fransızca olarak okutulmaya devam etti. Fen, iktisat, tıp ve mühendislik fakültelerindeki eğitimin Fransızca devam ettiği ülkede, lise eğitimi tamamlanana kadar tüm derslerin Arapçalaştırılması kararı alındı.

Ülkede eğitimin yeniden Fransızcalaştırılması serüveni ise Milli Eğitim Bakanı Raşid bin Muhtar'ın Kasım 2015'te yayımladığı genelgeyle yeniden gündeme geldi.

Söz konusu genelge, eğitim müfredatındaki karışıklığın giderilmesi, özellikle de mesleki eğitim veren liselerdeki eğitim bütünlüğünün sağlanması için 2016-2017 eğitim öğretim yılından itibaren, liselerin bilim, mekanik ve elektronik teknolojileri bölümlerindeki matematik ve fen bilimleri derslerinin Fransızca okutulmasını öngörüyordu.

Fas Anayasasına göre, ülkenin iki resmi dili bulunuyor. Bunlar, Arapça ve Berberice. Devletin görevleri arasında dilin kullanılması, geliştirilmesi ve korunması da bulunuyor.

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Haber Tarihi: 28 Ağustos 2019 Çarşamba 20:45
  1. eğitim
  2. Fas
  3. Fransızca
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