Fas’ta Sel Felaketi Büyüyor: 143 Bin Kişi Evini Terk Etti! Barajlar Taştı, Nehirler Yatağından Çıktı!

Kapasite %140’a Çıktı, Barajlar Dayanamadı!

Felaketin fitilini ateşleyen gelişme, Kenitra bölgesindeki Vadi el-Mehazin Barajı’ndan geldi. Barajın doluluk oranının tarihte ilk kez kapasitesinin %140’ına ulaşarak taşması, bölge halkı için tam bir kabusa dönüştü. Barajın taşmasıyla hırçınlaşan Lukus Nehri, önüne ne kattıysa sürükleyerek yerleşim yerlerini yuttu.

Tahliyelerde %30 Artış: Rakamlar Korkutucu!

FAS İçişleri Bakanlığı’nın yaptığı son açıklamalar, felaketin boyutunun sadece bir günde ne kadar derinleştiğini kanıtlıyor. Dün 108 bin olarak açıklanan tahliye sayısı, bugün itibarıyla 143 bin 164’e fırladı. Bölge bölge bilanço ise şöyle:

Larache: 110 bin 941 kişi (Felaketin merkez üssü!)

110 bin 941 kişi (Felaketin merkez üssü!) Kenitra: 16 bin 914 kişi

16 bin 914 kişi Sidi Kasım: 11 bin 696 kişi

11 bin 696 kişi Sidi Süleyman: 3 bin 613 kişi

28 Ocak’tan Bu Yana Dinmeyen Gözyaşı

Kuzey FAS’ta, özellikle el-Kasr el-Kebir kentinde 28 Ocak’tan beri süren yağışlar hayatı durma noktasına getirdi. Evlerini, barklarını ve hayvanlarını geride bırakarak güvenli bölgelere sığınan binlerce Müslüman, bir yandan çetin kış şartlarıyla bir yandan da kayıplarıyla mücadele ediyor.

Bölgedeki risk derecesine göre kademeli tahliyeler devam ederken, İslam dünyasının bu zor günlerde Faslı kardeşlerini yalnız bırakmaması ve insani yardım koridorlarının bir an önce güçlendirilmesi bekleniyor. Rabbimiz, bölgedeki kardeşlerimizin yardımcısı olsun, onları her türlü afetten muhafaza eylesin!