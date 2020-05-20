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Fas'ta Ramazan Bayramı namazı evlerde kılınacak

Cezayir'de bayramın birinci gününden itibaren halka açık alanlarda ve alışveriş yerlerinde maske zorunluluğu getirildi

Yeniakit Publisher
2020-05-20 23:47:22 -
Fas'ta Ramazan Bayramı namazı evlerde kılınacak

RABAT (AA) - Fas'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında camilerin kapalı olması nedeniyle Ramazan Bayramı namazının evlerde kılınması fetvası verildi.

Fas Yüksek İlim Konseyinden yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19'un yayılması tehlikesine karşı Ramazan Bayramı namazının evlerde kılınmasının caiz olduğu ifade edildi.

Fas'ta son verilere göre, 194 kişi Kovid-19 sebebiyle hayatını kaybetti, toplam 7 bin 133 kişide virüs tespit edildi, 4 bin 98 hasta iyileşti.

- Cezayir'de maske zorunluluğu

Cezayir Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamada ise Ramazan Bayramı'nın birinci gününden itibaren halka açık alanlarda ve alışveriş yerlerinde herkesin maske kullanmasının zorunlu hale getirildiği bildirildi.

Açıklamada, talimatlara uymayanların cezalandırılacağı belirtildi, ancak detaylı bilgi verilmedi.

Cezayir hükümeti, Kovid-19 tedbirleri kapsamında bayramın ilk iki gününde 18 saatlik sokağa çıkma yasağı uygulanacağını açıklamıştı.

Cezayir'de son verilere göre, 568 kişi Kovid-19 sebebiyle hayatını kaybetti, toplam 7 bin 542 kişide virüs tespit edildi, bunlardan şimdiye kadar 3 bin 968'i hastalığı yendi.

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