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Aktüel Fas'ta Kovid-19 nedeniyle alınan OHAL kararı 5. kez uzatıldı
Aktüel

Fas'ta Kovid-19 nedeniyle alınan OHAL kararı 5. kez uzatıldı

Yeniakit Publisher
2020-09-09 16:49:25 -
Fas'ta Kovid-19 nedeniyle alınan OHAL kararı 5. kez uzatıldı

RABAT (AA) - Fas'ta yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında ilan edilen olağanüstü hal (OHAL) uygulaması 1 ay daha uzatıldı.

Başbakan Saadettin Osmani, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, OHAL kararının 1 ay daha uzatılmasının kararlaştırıldığını belirtti.

Osmani, OHAL'in 10 Eylül-10 Ekim tarihlerinde geçerli olacağını ifade etti.

İlk Kovid-19 vakasının 3 Mart'ta görüldüğü Fas'ta salgının kontrol altında tutulmasını sağlamak amacıyla 20 Mart'ta 1 ay süreyle sağlık alanında OHAL ilan edildiği açıklanmıştı.

Uygulama bundan önce dört kez daha uzatılmıştı.

Fas Sağlık Bakanlığı, virüs nedeniyle toplam 1427 kişinin hayatını kaybettiğini, 75 bin 721 kişinin enfekte olduğunu açıklamıştı.

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