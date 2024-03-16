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Dünya Fas'ta 4,7 büyüklüğünde deprem oldu
Dünya

Fas'ta 4,7 büyüklüğünde deprem oldu

Yeniakit Publisher
2024-03-16 01:41:00 -
Fas'ta 4,7 büyüklüğünde deprem oldu

Fas'ta 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Fas Ulusal Jeofizik Enstitüsü Başkanı Nasır Cabur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, merkez üssü ülkenin orta kesimlerindeki Deryuş kenti açıklarında olan 4,7 büyüklüğündeki depremin dün akşam 20.17'de meydana geldiğini söyledi.

Cabur, depremin, Deryuş, Nazur ve Huseyme kentleri ile komşu bölgelerde hissedildiğini belirtti.

Deprem sebebiyle şu ana can veya mal kaybına ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Fas'ta 8 Eylül 2023 gecesi El-Huz'da meydana gelen depremde 3 bine yakın kişi hayatını kaybetmiş, 6 binden fazla kişi yaralanmıştı. Söz konusu depremde, Azilal bölgesinde de çok sayıda can kaybı yaşanmıştı.
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