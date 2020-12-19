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Aktüel Fas'ta 127 düzensiz göçmen yakalandı
Aktüel

Fas'ta 127 düzensiz göçmen yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-12-19 21:58:25 -
Fas'ta 127 düzensiz göçmen yakalandı

RABAT (AA) - Fas sahil güvenlik güçleri, Akdeniz'den yasa dışı yollarla Avrupa'ya geçmeye çalışan 127 düzensiz göçmeni yakaladı.

Fas haber ajansı MAP'ın askeri bir kaynaktan aktardığı habere göre, Kraliyet Deniz Kuvvetleri'ne bağlı sahil güvenlik güçleri, Akdeniz açıklarında şişme botlar içinde 127 düzensiz göçmeni yakaladı.

Açıklamada, yakalanan göçmenlerin çoğunun Sahra Altı Afrika'dan olduğu, aralarında 14 kadın ve 2 çocuğun bulunduğu kaydedildi.

Düzensiz göçmenlerin, haklarında işlem başlatılmak üzere emniyet güçlerine teslim edildiği aktarıldı.

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