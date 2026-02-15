  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
TCG Anamur mayın avlama gemisi NATO göreviyle Yunanistan'da! Putin'den İran'a destek mesajı: "Egemenliğinizi ve güvenliğinizi destekliyoruz!" Münih’te Grönland çıkışı! “Grönland halkı ilk kez böyle tehdit edildi” Yılmaz Vural Akit’e konuştu: “Ülkemizde spor kültürü yok skor kültürü var” Trump, affedilmesi için çağrı yapmıştı! Katil Netanyahu için kritik süreç Zelenskiy’den kritik çağrı: Avrupa masada olursa savaşın bitme şansı artar İran’dan dikkat çeken benzetme! Güvenlik Konferansı için “Münih Sirki” yorumu İstanbul'da polise alçak saldırı! Yaralılar var Fenerbahçe yıldızlarıyla güldü 'Özgür Özel cumhurbaşkanlığına hevesleniyor'
Ekonomi Fast food devi 350 şubesini kapatıyor!
Ekonomi

Fast food devi 350 şubesini kapatıyor!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Fast food devi 350 şubesini kapatıyor!

Wendy's, ABD'de düşük performans gösteren restoranlarını kapatma kararı aldığını açıkladı. Şirket, 2026 yılı boyunca 350'ye kadar şubeyi kapatarak yeniden yapılanmaya gideceğini duyurdu.

Wendy's, ABD'de düşük performans gösteren restoranlarını kapatma kararı aldığını açıkladı. Şirket, 2026 yılı boyunca 350'ye kadar şubeyi kapatarak yeniden yapılanmaya gideceğini duyurdu.

 

Şubeler, aşamalı olarak kapatılacak

Wendy's, ABD'deki 5 bin 831 restoranının yaklaşık yüzde 6'sını kapatmayı planlıyor. Bu kapsamda "Project Fresh" adlı yeniden yapılanma çerçevesinde şu ana kadar 28 restoranın kapatıldığı, kalan şubelerin de aşamalı olarak kapatılacağı belirtildi.

 

"Kaynaklar daha yüksek potansiyele aktarılacak"

Korkusuz'un aktardığına göre, Wendy's CEO'su Ken Cook, kararın franchise ortaklarının uzun vadeli büyüme potansiyeli bulunan lokasyonlara yönelmesini amaçladığını ifade etti. Cook, sürekli düşük performans gösteren restoranların kapatılmasıyla kaynakların daha yüksek gelir potansiyeline sahip bölgelere aktarılacağını vurguladı.

 

ABD satışlarında gerileme

Şirketin paylaştığı verilere göre, 28 Aralık 2025'te sona eren çeyrekte Wendy's'in ABD restoran satışları yüzde 11,3 düşerken, küresel satışlar sabit kur bazında yüzde 8,3 geriledi. Buna karşılık uluslararası pazarlarda satışların yüzde 6,2 arttığı kaydedildi.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23