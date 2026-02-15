Fast food devi 350 şubesini kapatıyor!

Wendy's, ABD'de düşük performans gösteren restoranlarını kapatma kararı aldığını açıkladı. Şirket, 2026 yılı boyunca 350'ye kadar şubeyi kapatarak yeniden yapılanmaya gideceğini duyurdu.

Şubeler, aşamalı olarak kapatılacak

Wendy's, ABD'deki 5 bin 831 restoranının yaklaşık yüzde 6'sını kapatmayı planlıyor. Bu kapsamda "Project Fresh" adlı yeniden yapılanma çerçevesinde şu ana kadar 28 restoranın kapatıldığı, kalan şubelerin de aşamalı olarak kapatılacağı belirtildi.

"Kaynaklar daha yüksek potansiyele aktarılacak"

Korkusuz'un aktardığına göre, Wendy's CEO'su Ken Cook, kararın franchise ortaklarının uzun vadeli büyüme potansiyeli bulunan lokasyonlara yönelmesini amaçladığını ifade etti. Cook, sürekli düşük performans gösteren restoranların kapatılmasıyla kaynakların daha yüksek gelir potansiyeline sahip bölgelere aktarılacağını vurguladı.

ABD satışlarında gerileme

Şirketin paylaştığı verilere göre, 28 Aralık 2025'te sona eren çeyrekte Wendy's'in ABD restoran satışları yüzde 11,3 düşerken, küresel satışlar sabit kur bazında yüzde 8,3 geriledi. Buna karşılık uluslararası pazarlarda satışların yüzde 6,2 arttığı kaydedildi.