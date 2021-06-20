Faşo Ağa gitti Kemal Ağa geldi
Hayal satmaktan ileri gidemeyen ve yalan siyasetini farklı bir boyuta taşıyan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Ülkenin yarısının ihtiyaçlarını biz giderdik. Vatandaşlara bedava maske dağıttık” diyerek milletin aklıyla alay etti. Kılıçdaroğlu’nun sözleri, akıllara Kibar Feyzo filmindeki Faşo Ağa’nın, “Hepinizi ben doyuruyorum” repliğini getirdi.
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Gaziantep’teki etkinliğinde akıllara durgunluk veren bir konuşma yaptı. Türkiye’nin CHP belediyeciliğiyle tanıştığını söyleyen Kılıçdaroğlu, adeta milletin aklıyla alay etti.
İktidarın koronavirüs sürecinde maske krizi yaşadığını savunan CHP lideri, maske üretip halka bedava dağıttıklarını söyledi. Partisinin vatandaşların sorunlarına çözüm ürettiğini ileri süren Kılıçdaroğlu, “Ülkenin yarısının ihtiyaçlarını biz giderdik” diye konuştu.
Kılıçdaroğlu’nun sıktığı palavralar bini aşarken, Gaziantep’teki sözleri sosyal medyada alay konusu oldu. CHP liderini Kibar Feyzo filmindeki Faşo Ağa’ya benzeten vatandaşlar, Şener Şen’in oynadığı karakterin, “Hepinizi ben doyuruyorum” şeklindeki sözlerini hatırlattı.
Ayrıca "Maske krizini çözdük" diyen Kılıçdaroğlu, maskesini ters taktığı fotoğrafla da gündem olmuştu.