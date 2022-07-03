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Spor Faslı 10 numara Akyazı'ya geliyor!
Spor

Faslı 10 numara Akyazı'ya geliyor!

Süper Lig'in son şampiyonu bordo-mavililer, gelecek sezon için transfer çalışmalarına başladı. 3 kulvarda mücadele edecek olan Karadeniz Fırtınası, alternatifli bir kadro oluşturmak istiyor.

Yeniakit Publisher
2022-07-03 11:08:00 -
Faslı 10 numara Akyazı'ya geliyor!

Süper Lig'in son şampiyonu bordo-mavililer, gelecek sezon için transfer çalışmalarına başladı. 3 kulvarda mücadele edecek olan Karadeniz Fırtınası, alternatifli bir kadro oluşturmak istiyor. Bu bağlamda çalışmalarını yürüten Trabzonspor, bonservisi Schalke 04'te bulunan Amine Harit'i gündemine aldı. 
Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor, transferde hareketli günler geçiriyor.

Bordo mavililer, son olarak Trezeguet'i Türkiye'ye getirmişti. Nwakaeme'nin ayrılığının ardından sol taraf, Mısırlı yıldızın olacak.

Bununla beraber Trabzonspor, transfer çalışmalarına devam ediyor. Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın listesi doğrultusunda çalışmalar sürüyor. Trabzonspor, Avcı'nın listesinde bulunan bir yıldızı daha kadrosuna katabilir.

Fotomaç'a göre Karadeniz Fırtınası, bu kez 10 numara transferi için düğmeye bastı. Gündemin 1 numaralı ismi, Amine Harit oldu.

Fırtına, bonservisi Schalke 04'te olan Faslı yıldıza talip oldu. İddiaya göre Trabzonspor, geçtiğimiz sezonu Marsilya'da geçiren yıldız için girişimlere başladı. Harit için yapılan teklifin, kiralık olduğu gelen bilgiler arasında.

Ligue 1'de 23 maça çıkan yıldız oyuncu, 4 gol ve 4 asistlik performans göstermişti.

Öte yandan Alman basını, Marsilya'nın oyuncuyu elinde tutmak istediğini yazdı. Bununla beraber Sampaoli'nin ayrılığının ardından Harit'e dair son kararın, yeni hocada olacağı kaydedildi. Harit ile beraber başka 10 numaraların da listede olduğu gelen bilgiler arasında.

 

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