Faşist Zafer Partisi'nin iddialarına Gaziantep Valisi'nden cevap

Tüm siyasetini göçmen düşmanlığı ve toplumda Suriyeli, Afgan göçmenlere yönelik nefreti körüklemek üzerine kurmuş olan Zafer Partisi'nin Suriyeli çocuklara ABD'li vakıflar tarafından özel okul eğitimi verildiği iddialarına Gaziantep Valisi Davut Gül’den cevap geldi.

Genel Başkan Ümit Özdağ’ın çizgisiyle, siyasetini tamamiyle göçmen düşmanlığı üzerine kuran Zafer Partisi, Suriyeli, Afgan ve Pakistanlı göçmenlere yönelik nefret suçu işlemeye devam ediyor.

Her gün sosyal medyada bir yeni yalan üretip bunu yaymak için özel bir ekip kullanan Zafer Partisi’nin son iddiası da resmi makamlarca yalanlandı.

Sosyal medya üstünde bot hesaplar aracılığıyla, Gaziantep’te Suriyeli göçmen öğrencilerin, ABD tarafından özel okullarda okutulduğu yalanının yayılması üzerine, Gaziantep Valiliği’nden ve Vali Davut Gül’den açıklama geldi.

Vali Gül şu ifadeleri kullandı:

"Sosyal medyada,Gaziantep’te 10 Bin Suriyeli öğrencinin yabancı ülkeler tarafından özel okullarda okutulduğu iddia edilmektedir. İlimizde 217 özel okulda,;25065 öğrenci eğitim görmektedir. Suriyeli öğrenci sayısı 467 kişi olup tamamı kendi imkanlarıyla ücretlerini ödemektedir."