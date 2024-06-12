Fas'ın teknik direktöründen Ziyech açıklaması!

Fas'ın 2026 Dünya Kupası Afrika Elemeleri'nde Zambiya ile oynadığı maçta oyundan çıkarken tepki gösteren Hakim Ziyech için yeni bir açıklama geldi.

Galatasaray'ın Chelsea'den kadrosuna kattığı Hakim Ziyech için Fas Milli Takımı Teknik Direktörü Walid Regragui açıklama yaptı.

"BİRÇOK KİŞİ, ÇIKARILMASI GEREKTİĞİNİ SÖYLEDİ"

Regragui, açıklamasında, "Zambiya maçındaki tepkisinden sonra birçok kişi Hakim Ziyech'in kadrodan çıkarılması gerektiğini söyledi. O harika bir oyuncu. Milli takım tarihinin en çok gol aran 3. futbolcusu olarak bunu her zaman gösterdi. Hakim Ziyech'e sevgi ve saygı duyduğunuzda, o bunun karşılığını size sahada veriyor. Zambiya maçında olanları unutalım. Galatasaray'da kötü bir sezon geçirdi ve sakatlıklar yaşadı. Bu da mevcut seviyesinin etkilenmesine sebep oldu." ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Hakim Ziyech, Fas'ın Zambiya ile oynadığı Dünya Kupası Eleme maçında oyundan alınmasına tepki göstermişti.

TABELADA ADINI GÖRÜNCE ÖFKELENDİ

Ziyech, skor perdesini açan isim olurken 64. dakikada oyuncu değişikliği tabelasında adını görünce bir hayli öfkelenmişti.

SAISS, SAKİNLEŞTİRMEYE ÇALIŞTI

Hocası Walid Regragui'nin bu kararı sonrası şaşkınlığını gizleyemeyen 31 yaşındaki yıldız, kenara söylenerek gelmişti.

Takım kaptanlarından eski Beşiktaşlı Romain Saiss, çok sinirli olan Ziyech'i kenara giderken sakinleştirmeye çalıştmıştı.

KULÜBEDE DE DEVAM ETTİ

Tecrübeli oyuncu, teknik heyet tarafından da sakinleştirmeye çalışılsa da Ziyech'in öfkesi kulübede de devam etmişti.

KRAMPONLARINI FIRLATTI

Kızgınlığı yüzünden okunan Ziyech, kramponlarını çıkardıktan sonra yere attı ve söylenmeyi sürdürmüştü.

HOCASI SAKİNLEŞTİRDİ

Takım arkadaşları, maçı takip etmeye devam ederken teknik patron Walid Regragui'nin yardımcısı Ziyech'in yanına gelerek başarılı oyuncuyu sakinleştirmişti.