Fas ve Libya'da sağlık sistemi Kovid-19 nedeniyle zor durumda

İSTANBUL (AA) - Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) görüldüğü ilk dönemlerden yakın zamana kadar salgın sürecini belli bir istikrar içerisinde yürüten Fas ile Libya'da Kurban Bayramı sonrası artan vaka ve vefat sayısı sağlık sistemini zora soktu.

Fas'ta günlük vaka sayısı binin üzerine çıkarken, bazı günlerde ise bu sayı iki bini buluyor. İlk vakanın 3 Mart'ta görüldüğü ülkede, 24 Haziran itibariyle normalleşme dönemine geçilmesiyle birlikte virüsün yayılması hızlandı.

Vaka sayısının son iki hafta içinde iki katına çıktığı Libya'da ise virüsün birçok kenti etkilediği görülüyor. Trablus ve Bingazi en yüksek vaka sayısının kaydedildiği kentler olurken, can kaybının yarısı Tobruk'ta kayıtlara geçti.

Libya'da ilk Kovid-19 vakası 26 Mart'ta tespit edilirken, yıllardır siyasi ve güvenlik anlamında istikrarsız olan ülkede sağlık hizmetleri de yetersiz kalıyor.

- İkinci dalga ufukta görünüyor

Solunum yolları uzmanı Profesör Muhammed el-Beyaz, AA muhabirine, Fas'ta mart ayında görülmeye başlayan Kovid-19 salgınında yetkililerin aldığı önlemlerle başarı kazanıldığını belirtti.

Bu önlemlerin temelde zorunlu karantina uygulamasına dayandığını ifade eden Beyaz, "Karantinanın kademeli olarak kaldırılması ekonomiyi canlandırdı. Ancak, vaka sayısının istenilen düzeyde kalması için yeterli olmadı." dedi.

Beyaz, "Zorunlu karantina uygulamasının kaldırılmasının ardından, bazı vatandaşların gerekli tedbirlere uymaması ve Kurban Bayramı döneminde insanların birbirleriyle görüşmesi nedeniyle ikinci dalga ufukta görünüyor." şeklinde konuştu.

Bu dönemde yoğun bakımda yatan hasta sayısına işaret eden Beyaz, can kaybında da artış yaşandığına dikkati çekti.

- Sağlık sisteminin çökme tehlikesi

Faslı Profesör Beyaz, "Eğer öncelikler belirlenmez, maddi ve insani imkanlar doğru kullanılamazsa, yeni bir salgın dalgası ve vaka sayısının artması, sağlık sisteminde büyük bir baskı oluşturarak sistemi çökertebilir." diye konuştu.

Ülkede yetkililerin artan virüs vakalarıyla başa çıkabilmek için Sahra hastaneleri kurduğunu hatırlatan Beyaz, bu hastanelerin de yeterli gelmediğini kaydetti.

- Hafter'in hastaneleri bombalaması salgını arttırdı

Salgın sürecini ilk başlarda istikrarlı bir şekilde yöneten Libya'da ise vaka sayısı son iki hafta içerisinde iki katına çıktı. Virüsün en çok etkilediği iller olarak Trablus ve Bingazi görülürken, en çok ölümün gerçekleştiği yer ise Tobruk oldu.

Virüsün Libya'daki etkisini değerlendiren Birleşmiş Milletler (BM) Libya Destek Misyonu (UNSMIL) Genel Sekreter Vekili Stephanie Williams, "salgının Libya'da kontrolden çıktığını" ifade etti.



Libya'nın doğusundaki gayri meşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in özellikle Nisan ve Mayıs aylarında aralarında Kovid-19 tedavisi yapan el-Hadra ve Trablus Genel Hastanesi'nin de olduğu birçok sağlık kuruluşunu sorumsuzca hedef alması sebebiyle Trablus'taki vakalarda artış hızlandı.



Libya'da 17 Şubat 2011 devriminden önce de bozuk olan sağlık sistemi arka arkaya gelen savaşlar ve çatışmalar sebebiyle iyice kötüleşti.



Libya'daki salgının önüne geçmek için ülkedeki sağlık işleyişine ulusal ve uluslararası müdahale olmaması durumunda ülkedeki sağlık sisteminin tamamen çökebileceği belirtiliyor.



Kovid-19 kaynaklı can kaybının 272 olduğu Libya'da 17 bin 94 kişide virüs tespit edildi.



