Fas usulü kuskus (couscous) tarifi

Yapımı için malzemeler

Bir bardak kuskus

Tereyağı

Bulyon ya da bir buçuk bardak tavuk suyu

Kabak

Fasulye

Nohut

Kırmızı biber

Arzuya göre baharat (kakule, kişniş, yenibahar, tarçın, karabiber, kimyon)

Fas usulü kuskus (couscous) tarifi nasıl yapılır?

Eğer bulyonla yapıyorsanız bir buçuk bardak suyu tavaya alıp, içerisine bulyon ve bir çay kaşığı tuz birazda zeytinyağı ekledikten sonra kaynamaya bırakın. Tavuk suyu kullanıyorsanız da kaynamış tavuk suyunda aynı işlemi uygulayın. Kaynadıktan sonra tavayı ateşten alıp içerisine bir bardak kuskusu ekleyin. Tavanın ağzını kapatarak 5 dakika bekletin. Diğer yandan bir tavada bir kaşık tereyağını eritin Şişmiş ve suyunu çekmiş olan kuskusa ekleyin, ateşe alıp birkaç dakika karıştırdıktan sonra ocaktan alın. Bir bardak haşlanmış ya da konserve nohutu, yeşil fasulyeyi, dilimlenmiş kabağı, biberi ve baharatları kızartın. Afiyet olsun.