Fas Kralı uyuya kaldı, Trump çok sinirlendi
Birinci Dünya Savaşı'nın bitişinin 100. yıl dönümünde Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron'un konuştuğu esnada Fas Kralı'nın uyuya kalması ABD Başkanı Donald Trump'ı sinirlendirdi.14 Kasım 2018 Çarşamba 10:54
Görüntülerde Trump ve Fas kralı arasında, Trump'ın eşi Melania'nın oturduğu görülüyor.
Kral, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuelle Macron'un konuşması sırasında gözleri kapanıyor ve uyumaya başlıyor.
Bunun üzerine sinirlendiği bakışlarından anlaşılan Trump uzun bir süre gözlerrini ayırmadan uyuyan Fas Kralı'na bakıyor.
Gazetecilerin yakaladığı bu anlar sosyal medyada kısa sürede viral olurken, Trump'ın yağmurlu hava gerekçesiyle son gün düzenlenen etkinliğe katılmama kararı tartışma yaratmıştı.
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