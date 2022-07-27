Fas, İsrail ile iş birliğini genişletiyor! İşte o adımlar...

İsrail Bölgesel İşbirliği Bakanı Issawi Frej ve İsrail Adalet Bakanı Gideon Saar, adli ve kültürel konularda iş birliği olmak üzere birçok konuda anlaşma imzalamak üzere Fas'a bir ziyaret gerçekleştirdi.

Filistin kökenli bir İsrailli olan Bölgesel İşbirliği Bakanı Frej, dört günlük Fas ziyaretinde kültür, iletişim ve spor alanlarında ortak girişimler elde etmek amacıyla Faslı yetkililerle bazı görüşmelerde bulunacak.

Jeruselam Post'un haberine göre bu kapsamda Frej, Fas Yüksek Öğretim ve Bilimsel Araştırmalar Bakanı Abdüllatif Miraoui ile öğrenci değişim programlarının da dahil olduğu eğitim iş birliği meselelerini ele alacak.

Öte yandan Frej, Fas'ın kıyı şeridinde Yahudi azınlığa da ev sahipliği yapan Suvayr kentini ziyaret edecek.

İsrail Adalet Bakanı Gideon Saar ise Fas'a yapacağı dört günlük ziyareti sırasında Faslı yetkililerle adli alanda iş birliği geliştirme girişimlerini görüşecek.

Bu bağlamda iki ülkenin adli ve hukuk alanlarında iş birliği kaydetmek üzere anlaşmalar imzalaması bekleniyor.

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Genelkurmay Başkanı Aviv Kochavi geçtiğimiz hafta Fas'ı ziyaret etmiş ve ziyaretlerde iki ülke arasında müşterek eğitim, tatbikat, istihbarat ve operasyonel çalışmalar gerçekleştirileceği ve askeri alanlarda iş birlikleri yapılacağı yönünde kararlar alınmıştı.

Kaynak: Mepa News