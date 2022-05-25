  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Fas İsrail ile ilişkilerini güçlendirme kararı aldı!
Dünya

Fas İsrail ile ilişkilerini güçlendirme kararı aldı!

Fas ve İsrail, 2020 yılında ilişkilerde normalleşme sürecine gidilmesinden bu yana birçok alanda çeşitli anlaşmalar yapmaya devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2022-05-25 17:27:00 -
Fas İsrail ile ilişkilerini güçlendirme kararı aldı!

Fas ve İsrail, 2020 yılında ilişkilerde normalleşme sürecine gidilmesinden bu yana birçok alanda çeşitli anlaşmalar yapmaya devam ediyor.

Son anlaşmada, iki ülke arasında inovasyon ve yüksek teknolojiye sahip endüstri alanlarında 13 mutabakat zaptı imzalandığı açıklandı.

Fas'ın Kasablanka kentinde gerçekleşen forumda bir araya gelen Faslı ve İsrailli yetkililer tarım ticareti, su kaynakları, lojistik, enerji ve sürdürülebilir kalkınma alanları gibi bazı sektörlerde karşılıklı fikir alışverişinde bulundu.

Fas ve İsrail'de yerleşik şirketlerin bir araya gelip ortak çalışmalar yürütmesini sağlamayı amaçlayan forumda, inovasyon alanına vurgu yapılarak, bu alanda geniş ve sağlam iş birliklerinin elde edilmesinin öneminden bahsedildi.

Rabat ile Tel Aviv yönetimleri, 2020 yılı sonunda İbrahim Anlaşmaları altında ilişkilerini yeniden tesis etmiş ve iki ülke arasında temaslar bunun ardından sıklaşmıştı.

İbrahim Anlaşmalarının ardından İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz, Kasım 2021'de Fas ziyareti sırasında Rabat ile resmi bir ikili anlaşma yapmıştı.

Kaynak: Mepa News

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay