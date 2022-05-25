Fas İsrail ile ilişkilerini güçlendirme kararı aldı!

Fas ve İsrail, 2020 yılında ilişkilerde normalleşme sürecine gidilmesinden bu yana birçok alanda çeşitli anlaşmalar yapmaya devam ediyor.

Son anlaşmada, iki ülke arasında inovasyon ve yüksek teknolojiye sahip endüstri alanlarında 13 mutabakat zaptı imzalandığı açıklandı.

Fas'ın Kasablanka kentinde gerçekleşen forumda bir araya gelen Faslı ve İsrailli yetkililer tarım ticareti, su kaynakları, lojistik, enerji ve sürdürülebilir kalkınma alanları gibi bazı sektörlerde karşılıklı fikir alışverişinde bulundu.

Fas ve İsrail'de yerleşik şirketlerin bir araya gelip ortak çalışmalar yürütmesini sağlamayı amaçlayan forumda, inovasyon alanına vurgu yapılarak, bu alanda geniş ve sağlam iş birliklerinin elde edilmesinin öneminden bahsedildi.

Rabat ile Tel Aviv yönetimleri, 2020 yılı sonunda İbrahim Anlaşmaları altında ilişkilerini yeniden tesis etmiş ve iki ülke arasında temaslar bunun ardından sıklaşmıştı.

İbrahim Anlaşmalarının ardından İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz, Kasım 2021'de Fas ziyareti sırasında Rabat ile resmi bir ikili anlaşma yapmıştı.

Kaynak: Mepa News