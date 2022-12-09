  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Fas ile Portekiz, Dünya Kupası'nda çeyrek final randevusuna çıkacak
Spor

Fas ile Portekiz, Dünya Kupası'nda çeyrek final randevusuna çıkacak

2022 FIFA Dünya Kupası'nda Fas ile Portekiz, yarın çeyrek final maçında karşı karşıya gelecek.

Yeniakit Publisher
2022-12-09 08:42:00 -
Fas ile Portekiz, Dünya Kupası'nda çeyrek final randevusuna çıkacak

Al Thumama Stadı'nda oynanacak maç, saat 18.00'de başlayacak. Müsabakayı Arjantinli hakem Facundo Tello yönetecek.

Hırvatistan, Belçika ve Kanada'nın yer aldığı F Grubu'nu lider tamamlayan Fas, son 16 turunda 2010 Dünya Kupası'nın sahibi İspanya'yı eleyerek turnuva tarihinde ilk kez çeyrek finale yükseldi.

Elemelerde ve turnuvada 12 maçtır bileği bükülmeyen Afrika temsilcisi, Portekiz'e üstünlük kurarak adını yarı finale yazdırmaya çalışacak.

Portekiz ise Güney Kore, Uruguay ve Gana'nın mücadele ettiği H Grubu'nu lider bitirdi.

Portekiz, son 16 turunda ise İsviçre'yi farklı mağlup ederek Dünya Kupası'nda 3. kez adını son 8 takım arasına yazdırmayı başardı.

Fas-Portekiz mücadelesini kazanan takım, yarı finalde İngiltere-Fransa eşleşmesinin galibiyle rakip olacak.

İki takım arasında 3. randevu

Fas ile Portekiz, Dünya Kupası'nda üçüncü kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında grup aşamasında oynanan maçlardan birini Portekiz, diğerini ise Fas kazandı.

Meksika 1986'da yapılan müsabaka Fas'ın 3-1 üstünlüğüyle sonuçlanırken, Rusya 2018'deki karşılaşmayı ise Portekiz 1-0 galip tamamladı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Hafızlık töreninde çektirilen fotoğrafın gelinlik fotoğrafı olduğunu iddia etmişlerdi. Böyle bir şey olabilir mi?
Gündem

Hafızlık töreninde çektirilen fotoğrafın gelinlik fotoğrafı olduğunu iddia etmişlerdi. Böyle bir şey olabilir mi?

Birgün gazetesi geçtiğimiz gün, 6 yaşındaki bir çocuğun evlendiğini iddia ederek bir yalana daha imza atmış, hafızlığa geçiş aşamasında çeki..
Kadın hakkı konusunda son konuşacak kişi de iftiraya katıldı! İbrahim Tatlıses'ten Hiranur Vakfı terbiyesizliği
Gündem

Kadın hakkı konusunda son konuşacak kişi de iftiraya katıldı! İbrahim Tatlıses'ten Hiranur Vakfı terbiyesizliği

Kadın hakkı konusunda konuşma hakkına sahip son kişilerden İbrahim Tatlıses, Hiranur Vakfı kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’e atılan "Kızını 6 ya..
CIA Direktörü, Hakan Fidan'ı arayarak
Gündem

CIA Direktörü, Hakan Fidan'ı arayarak "endişeliyiz" dedi

Türkiye'nin geçen hafta düzenlediği hava saldırılarında ABD askerlerinin çok yakınındaki bir bölgenin vurulduğunu duyan CIA Direktörü CIA Di..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23