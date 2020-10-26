  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Fas, Hazreti Muhammed'e hakaret içeren karikatürlerin yayınlanmasını şiddetle kınadı
Aktüel

Fas, Hazreti Muhammed'e hakaret içeren karikatürlerin yayınlanmasını şiddetle kınadı

Yeniakit Publisher
2020-10-26 02:16:43 -
Fas, Hazreti Muhammed'e hakaret içeren karikatürlerin yayınlanmasını şiddetle kınadı

RABAT (AA) - Fas, Hazreti Muhammed'e hakaret içerikli karikatürlerin yayınlanmasına tepki gösterdi.

Fas Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Hazreti Muhammed'e hakaret içerikli karikatürlerin yayınlanmasındaki ısrar, faillerinin olgunluktan uzak olduklarını gösteriyor." ifadesi kullanıldı.

İslam'a ve Hazreti Muhammed'e hakaret içeren karikatürlerin yayınlanmasının şiddetle kınandığı belirtilen açıklamada, kişinin özgürlüğünün, başkalarının özgürlüğü ve inançlarının başladığı yerde bittiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, 2 milyarı aşkın kişinin dini olan İslamiyet'e hakaretin ve kışkırtmaların her ne sebeple olursa olsun ifade özgürlüğü olamayacağı vurgulandı.

Faslıların, "Fransız ürünlerini boykot" etiketiyle cuma günü başlattığı kampanya, sosyal medyada ilgi görmeye devam ediyor. Fikir adamı, akademisyen ve entelektüellerin de aralarında bulunduğu binlerce kişi, sosyal medya üzerinden boykota destek veriyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Show Haber spikeri ortalıktan kayboldu! Korkulan başına geldi
Medya

Show Haber spikeri ortalıktan kayboldu! Korkulan başına geldi

Show TV'de hafta sonu haberlerini sunan spiker Pınar Erbaş'ın yeni tip koronavirüse yakalandığı öğrenildi.

Bu kadarı da fazla... Suudi Arabistan'dan İslam düşmanı Macron'a destek!
Dünya

Bu kadarı da fazla... Suudi Arabistan'dan İslam düşmanı Macron'a destek!

İslam'a hakaretleri, Hz. Muhammed'e (s.a.v) saygısızlığı ve camileri kapatacak kadar Müslümanlara kin duyması nedeniyle İslam dünyasının tep..
Peygambere hakaret sonrası Payitaht Abdülhamid Han'ın videosu yıktı geçti!
Gündem

Peygambere hakaret sonrası Payitaht Abdülhamid Han'ın videosu yıktı geçti!

İslam'a düşmanlığıyla bilinen Fransa, sözde Peygamber Efendimiz'e ait bir karikatürü devlet binalarında yayınlanmıştı. Müslümanları kışkırtm..
Satılık 2015 model Volkswagen Polo
Satılık 2015 model Volkswagen Polo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay