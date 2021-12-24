Fas halkı ayaklandı! "Filistin emanet, normalleşme ihanet"

Münübe Yılmaz

Fas halkı, siyonist İsrail’le imzalanan normalleşme anlaşmasının birinci yıldönümünde sokaklara döküldü. Başkent Rabat başta olmak üzere yaklaşık 40 şehirde gerçekleştirilen protesto gösterilerinde "Siyonistler Fas’tan defolun", "Halk normalleşmeyi reddediyor”, “Filistin direniyor, rejimler taviz veriyor”, "Filistin emanet, normalleşme ihanettir" sloganları atıldı. Fas'ın internet gazetesi Hespress, "Adalet ve İhsan" grubuna yakın "Filistin'e Destek ve Normalleşmeye Karşı Fas Cephesi”nin önderlik ettiği gösterilerde “İsrail’le imzalanan bütün anlaşmalar askıya alınana dek mücadelemiz sürecek” seslerinin yükseldiğini yazdı. Ulusal Dayanışma Günü kapsamında düzenlenen gösterilerde “uğursuz anlaşma” olarak nitelendirilen anlaşmanın siyasi ve ekonomik başta olmak üzere eğitim, askeri ve istihbarat alanlarında da tehlikeli neticelere sebep olacağı uyarısı yapıldı. Polis, Rabat, Agadir, Ouazzane, Zayo ve Souk El Arbaa kentlerinde protestoculara sert bir şekilde müdahale etti.

Fas: Bir yılda İsrail’le 12 anlaşma imzaladık

Fas, Washington ve İsrail yönetimleri, 22 Aralık 2020 tarihinde Fas'ın başkenti Rabat'ta İsrail rejimiyle diplomatik ilişkilerin normalleştirilmesi kapsamında anlaşma imzalamıştı. Fas yönetimi, dün yaptığı açıklamada ise ilişkilerin normalleştirildiği tarihten bu yana İsrail ile birçok alanda 12 anlaşma imzaladıklarını duyurmuştu.