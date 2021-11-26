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Dünya Fas, Fransa ile uçuşları durdurma kararı aldı
Dünya

Fas, Fransa ile uçuşları durdurma kararı aldı

Fas, koronavirüs salgını nedeni ile Fransa ile uçuşların pazar günü gece yarısından itibaren askıya alınacağını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-11-26 05:37:00 -
Fas, Fransa ile uçuşları durdurma kararı aldı

Bakanlıklar Arası Koordinasyon Kurulundan (hükümet) yapılan açıklamada, Fas'ın COVID-19 salgınına karşı elde ettiği durumu korumak amacıyla Fransa ile uçuşları askıya alma kararı verildiği aktarıldı.

Daha önce yaptığı açıklamada, uçuşların bugünden itibaren askıya alınacağını duyuran kurul, Fas vatandaşları ve Fas'ta ikamet eden yabancıların dönüşünü kolaylaştırma amacıyla tarihin ileri alındığını kaydetti.

Fransa'da vaka sayıları yükseliyor

Fransa'da, 23 Kasım'da, son 24 saatte tespit edilen 30 bin 454 yeni vakayla ağustostan bu zamana kadarki en yüksek günlük vaka sayısına ulaşıldığı açıklanmıştı.

Fas'ta ise 949 bin 263 bin vaka görülürken, 14 bin 770 kişi salgında hayatını kaybetti.

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