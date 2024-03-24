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Dünya Fas açıklarında feci olay
Dünya

Fas açıklarında feci olay

Yeniakit Publisher
2024-03-24 10:58:00 -
Fas açıklarında feci olay

Fas açıklarında 4 düzensiz göçmenin cesedi bulundu.

Fas Kraliyet Silahlı Kuvvetlerinden yapılan yazılı açıklamaya göre, sahil güvenlik birimleri, Dahla kenti açıklarında 4 düzensiz göçmenin cansız bedenine ulaştı.

Ayrıca, bir teknede İspanya idaresindeki Kanarya Adaları'na gitmeye çalışan 165 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Kurtarılan düzensiz göçmenlere, Dahla limanına nakledilmeden ve akabindeki idari işlemler için Jandarma Komutanlığı'na teslim edilmeden önce gerekli ilkyardım desteği sağlandı.

Düzensiz göçmenlerin Sahra Altı Afrika ülkelerinden olduğu bilgisi paylaşıldı.

Her yıl binlerce düzensiz göçmen, daha iyi bir yaşam umuduyla Avrupa'ya ulaşmak için Afrika'dan Akdeniz'e açılıyor. Göçmenlerin bir kısmı Avrupa'ya ulaşmayı başarırken bir kısmı ise denizde can veriyor.
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Fas, Avrupa kıyılarına yakın coğrafi konumu nedeniyle düzensiz göçmenlerin yoğun geçiş noktası olarak kullandığı bölgeler arasında yer alıyor.

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