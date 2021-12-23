  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Medya Faruk Tınaz hayatını kaybetti
Medya

Faruk Tınaz hayatını kaybetti

Türk Sanat Müziği’nin usta isimlerinden Faruk Tınaz bir süredir tedavi gördüğü kanser rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2021-12-23 16:06:00 -
Faruk Tınaz hayatını kaybetti

Türk Sanat Müziği’nin usta isimlerinden Faruk Tınaz hayatını kaybetti.

Türk Sanat Müziği’nin usta isimlerinden Faruk Tınaz hayatını kaybetti. 65 yaşında olan Tınaz’ın bir süredir kanser tedavisi gördüğü öğrenildi.

Vefat haberini Türkiye Jokey Kulübü duyurdu

Tınaz'ın ölüm haberi, Türkiye Jokey Kulübü'nün sosyal medya hesabından duyuruldu:

Yönetim Kurulu Üyemiz Faruk Tınaz’ı kaybettik

Kulübümüz Yönetim Kurulu Üyesi Faruk Tınaz’ı kaybetmiş olmanın derin üzüntüsü içerisindeyiz.

Merhuma Allah’tan rahmet, başta kederli ailesi olmak üzere yakınlarına ve atçılık camiamıza başsağlığı dileriz.

Cenaze bilgileri netleştiğinde buradan paylaşılacaktır.

 

Faruk Tınaz kimdir? Faruk Tınaz hastalığı neydi?
Faruk Tınaz kimdir? Faruk Tınaz hastalığı neydi?

Medya

Faruk Tınaz kimdir? Faruk Tınaz hastalığı neydi?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay