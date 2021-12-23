Faruk Tınaz hayatını kaybetti
Türk Sanat Müziği’nin usta isimlerinden Faruk Tınaz bir süredir tedavi gördüğü kanser rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybetti.
Türk Sanat Müziği’nin usta isimlerinden Faruk Tınaz hayatını kaybetti.
Türk Sanat Müziği’nin usta isimlerinden Faruk Tınaz hayatını kaybetti. 65 yaşında olan Tınaz’ın bir süredir kanser tedavisi gördüğü öğrenildi.
Vefat haberini Türkiye Jokey Kulübü duyurdu
Tınaz'ın ölüm haberi, Türkiye Jokey Kulübü'nün sosyal medya hesabından duyuruldu:
Yönetim Kurulu Üyemiz Faruk Tınaz’ı kaybettik
Kulübümüz Yönetim Kurulu Üyesi Faruk Tınaz’ı kaybetmiş olmanın derin üzüntüsü içerisindeyiz.
Merhuma Allah’tan rahmet, başta kederli ailesi olmak üzere yakınlarına ve atçılık camiamıza başsağlığı dileriz.
Cenaze bilgileri netleştiğinde buradan paylaşılacaktır.