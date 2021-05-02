  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yüzde 22'ye kadar düşmüştü! Doluluk yüzde 100'e ulaştı
İnek, dağ yamacında mahsur kaldı, vinç çağrıldı
Rus Sputnik V aşısının ilk teslimatı Azerbaycan'a ulaştı
Koronayı atlatanlara güzel haber!
Gündem Faruk Fatih Özer yakalandı mı? Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer bulundu mu?
Gündem

Faruk Fatih Özer yakalandı mı? Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer bulundu mu?

Kripto para borsası Thodex'in kurucusu firari Faruk Fatih Özer'e yönelik operasyonda yeni gelişmeler yaşanıyor. Özer'in yakalanması için yürütülen çalışmalar gizlilik içinde devam ediyor. Peki, Faruk Fatih Özer yakalanadı mı? Faruk Fatih Özer'in adresi belirledi mi? Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer bulundu mu? İşte konuya ilişkin detaylar...

Yeniakit Publisher
2021-05-02 17:07:00 -
Faruk Fatih Özer yakalandı mı? Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer bulundu mu?

Arnavutluk'a kaçan Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. 108 milyon dolarla kayıplara karışan Özer’in izi adım adım takip ediliyor. Peki, Faruk Fatih Özer yakalandı mı?

Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer bulundu mu?

Kripto para borsasının Türkiye’deki firmalarından Thodex’in kurucusu Faruk Fatih Özer, vurgunun ardından kayıplara karıştı.

TRT Haber'in ulaştığı bilgiye göre, Özer, Arnavutluk'un başkenti Tiran'da 4 noktada konakladı.

İlk adresi Hotel Mondial olan Özer, 3 günlük rezervasyonun ücretini peşin ödedi ve 2'nci gün çıkışını yapmadan otelden kaçtı.

Türkiye’de arandığı haberlerinin hızla yayılması ve İnterpol'ün de devreye girmesiyle panikleyen Faruk Fatih Özer, bu kez Tiran’daki Pazari Ri adı verilen bir semtte onu havalimanından alan şoförün evinde kaldı.

İnternet üzerinden yüz yüze görüşme uygulamasını kullanarak arama yapan Özer, yeri deşifre olunca buradan da ayrılmak zorunda kaldı.

Tiran dışına kaçtı

Özer'in 3'üncü adresi ise Myslym Shyri oldu. Operasyonun büyümesi ve Türk polisinin devreye girmesiyle orada da uzun süre barınamayan Özer, 21 Dhjetori adlı adrese geçti. Burada da tutunamayacağını anlayınca Tiran dışına kaçtı.

Halen Arnavutluk sınırları içinde olduğu ifade edilen Özer, köşe bucak aranıyor.

Faruk Fatih Özer'in kaçarken götürdüğü 108 milyon dolarlık kripto varlığı soğuk cüzdanla taşımış olabileceği ifade ediliyor.

Soğuk cüzdanlar, kripto paraların uzun süre saklanabildiği, internet bağlantısı olmayan dijital depolama cihazları.

Özer'in, kripto varlıkları nakde dönüştürmek için mafya ile işbirliği yapabileceği de yine ifade edilenler arasında.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Dinel Biden dinle! Alman gazetecinin füzesi yeniden gündem oldu
Dünya

Dinel Biden dinle! Alman gazetecinin füzesi yeniden gündem oldu

ABD Başkanı Joe Bıden’in 1915 olaylarını Ermeni soykırımı olarak tanımlamasının ardından Alman gazeteci-yazar Dr. Jürgen Todenhöfer’in Batı ..
İtalyanlardan bomba itiraf: Afrika'yı Türkiye'ye kaptırdık
Gündem

İtalyanlardan bomba itiraf: Afrika'yı Türkiye'ye kaptırdık

İtalyan haber sitesi Inside Over, Türkiye'nin Afrika'da artan etkinliğine dair çarpıcı bir haber yayımladı. Haberde "İtalya'nın Afrika'yı Tü..
BioNTech CEO’su Uğur Şahin’in dudak uçuklatan serveti!
Yaşam

BioNTech CEO’su Uğur Şahin’in dudak uçuklatan serveti!

Dünyanın ilk etkili mRNA bazlı koronavirüs aşısını geliştiren BioNTech firmasının CEO'su Prof. Dr. Uğur Şahin dünyanın en zengin insanları s..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay