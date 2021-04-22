Faruk Fatih Özer Türkiye'ye dönecek mi? Thodex'in kurucusu kullanıcısını dolandırdı mı?
Thodex'in kurucusu kullanıcısını dolandırdığı iddiası Türkiye'nin gündeminde. 2 milyar dolarlık kripto para dolandırıcılığı yaptığı öne sürülen Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer, yazılı açıklamada bulundu. Peki, Faruk Fatih Özer Türkiye'ye dönecek mi? Thodex'in kurucusu kullanıcısını dolandırdı mı?
Türkiye'de işlem yapan kripto para borsalarından Thodex'te iki gündür işlem yapılamıyor. 391 bin kişinin işlem yaptığı platformun kurucusu Faruk Fatih Özer'in 2 milyar dolarlık kripto parayla yurt dışına çıktığı öne sürülmüştü. Çok sayıda kişinin suç duyurusu üzerine İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatmıştı. Peki, Faruk Fatih Özer Türkiye'ye dönecek mi?
Thodex'in kurucusu kullanıcısını dolandırdı mı?
Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in ise 20 Nisan Salı günü saat 19.50'de Arnavutluk Tiran'a gittiği belirlendi.
Faruk Fatih Özer'in İstanbul Havalimanı'ndan ayrılırken fotoğrafı da ortaya çıktı.
Şirketin sahibi Faruk Fatih Özer yazılı bir açıklama yaparak iddialara reddetti, ''Yatırımcılarla görüşmeye gittim'' ifadesine yer verdi.
Birkaç gün içerisinde Türkiye'ye dönüş yapacağını söyleyen Özer, yatırımcılardan şirket dışında yapılan açıklamalara itibar etmemelerini istedi.