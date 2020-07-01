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Faruk Çelik’ten sert tepki: Bunun adı siyaset değil

Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve ailesine yönelik ahlaksız paylaşımlara tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2020-07-01 22:33:00 -
Faruk Çelik’ten sert tepki: Bunun adı siyaset değil

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, dördüncü kez baba olma sevinci yaşadı. Albayrak mutluluğunu, "Rabbimize şükürler olsun, bu gece 4. evladımız Hamza Salih ailemize, dünyamıza sefalar getirdi. Sevgili eşim Esra'ya bize bu mutluluğu yeniden yaşattığı için sevgi ve minnetlerimi sunuyorum. Dualarınızı bekleriz." ifadeleri ile duyurdu.

Bakan Albayrak'a tebrik mesajları yağarken, bazı hesaplar ise alçak ifadelerle saldırdı. Çirkin mesajlara vatandaşlar ve siyasilerden tepki yağdı.

Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, Albayrak ailesine yönelik küstah paylaşımlara tepki gösterdi.

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sosyal medya şövalyelerinin,kendini gazeteci sananların; devlet adamlarını, çocukları, bebekleri malzeme yapması ayıptır,edepsizliktir! Bunun adı; siyaset değil, özgürlük hiç değil. Esra Hanım'ı yeniden anne olmasından dolayı tebrik ediyor, Hamza Salih’e hayırlı ömür diliyorum" dedi.

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Yorumlar

Faruk Alci

Yaw terbiyesizlik cok. Bu yurt icindende olur yurt disindanda. Kontrol edemezsiniz. Adam ozellikle gencler sadece yazayim bakayim ne olacak diye meraktan bile yazarlar. Benimde cocugum oldu ama sosyal medyada ne diye paylasayim ki. O iskerin yeri aile icidir. Paylasmasi yanlis gelen hakaretlerde yanlis. Bence bu kadarda kopurtmeyin gerek yok.
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Saban

Bir bursali olarak seni hic sevemedim bakanligin boyunca ne isci olarak mutlu olduk ne bursaya bir faydan oldu akp ye bursada oy kaybettiren milletvekilerinden birisisin insallah tekrar siyasette aktif olmazsin
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