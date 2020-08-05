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Siyaset

Faruk Çelik’ten Muharrem İnce çıkışı: Eğer yeni bir parti kurulursa...

CHP’den umudunu kesen Muharrem İnce, yeni parti için kolları sıvadı. Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, Muharrem İnce'nin yeni oluşum hamlesini değerlendirdi.

Yeniakit Publisher
2020-08-05 14:34:00 -
Faruk Çelik’ten Muharrem İnce çıkışı: Eğer yeni bir parti kurulursa...

Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, CHP içerisinden yeni bir parti kurma çalışmalarına başlayan Muharrem İnce ile ilgili konuştu.

Faruk Çelik yaptığı açıklamada, "CHP içinden yeni parti çıkar mı? Sn.İnce parti kurar mı? Siyasi tecrübelerimin ışığında diyebilirim ki; CHP içinden bir partinin çıkması, eski genel başkan veya başkanların desteği olmadan olmaz! Soranlar için cevabım; eğer yeni bir parti kurulursa bunu bu şekilde okumak doğru olur" dedi.

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Yorumlar

Mesut Sarp

Cıkarsa Hacı Muharremle tehlikeli olur. Herifte Karizma var...
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