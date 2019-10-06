Faruk Çelik'ten çok sert sözler! 'Kınıyorum, bu ibret vericidir'

AK Parti'li eski Bakan Faruk Çelik, ABD Büyükelçiliği'nin MHP Genel Başkanı Devlet Bahçelli ile ilgili olarak skandal yorumu beğenmesine sert çıktı.

Yaşanan gelişmeyi şiddetle kınadığını belirten Faruk Çelik, "MHP genel başkanının sağlık durumu ile ilgili olarak bir kaçağın hezeyanını, ABD büyükelçiliğinin beğenmesini şiddetle kınıyorum. ABD’nin Türkiye’yi anlamama seviyesini göstermesi bakımından ibret vericidir" dedi.

ABD Büyükelçiliği açıklama yaptı

ABD Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklamada, "Dün Twitter hesabımızda gerçekleşen hatadan dolayı özür dileriz. Ergun Babahan ile bir ilişiğimiz olmadığı gibi, attığı tweet’in içeriğini de onaylamıyoruz ve kabul etmiyoruz. Söz konusu hatadan üzüntü duyduğumuzu bir kez daha ifade ediyoruz." denildi.