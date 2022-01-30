  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Medya Faruk Bildirici Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın genelgesini hedef aldı! 'Milli ve manevi değerler ne demek?'
Medya

Faruk Bildirici Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın genelgesini hedef aldı! 'Milli ve manevi değerler ne demek?'

CHP'nin eski RTÜK üyesi Faruk Bildirici, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile Resmi Gazete'de yayımlanan "Basın ve Yayın Faaliyetleri" başlıklı genelgeyi hedef aldı.

Yeniakit Publisher
2022-01-30 20:07:00 - 2022-01-30 20:24:47

 Yeniakit.com.tr 

Geçtiğimiz günlerde, Halil Konakçı Hoca'ya ait görüntüleri yayınlayan kendi medyasına, "Neden görüntüleri kırpmadınız?" diye sitem ederek gazetecilik ahlakını gözler önüne seren Faruk Bildirici, RTÜK'ü ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan "Basın ve Yayın Faaliyetleri" başlıklı genelgeyi hedef aldı.

Bildirici, "Hakareti" özgürlük sayan kafayı destekleyerek, isim vermeden Sedef Kabaş'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik çirkin hakaretinden dolayı TELE 1'e uygulanan cezayı gündeme getirdi. RTÜK'ün haksız yere ceza kestiğini savunan Bildirici, Erdoğan'ın imzası ile yayınlanan genelgedeki "milli ve manevi" değerler vurgusunu, "Milli ve manevi değerlere aykırı program ne demek?" sözleri ile yorumladı.

Bildiricii şunları söyledi:

Geçen hafta da televizyon yöneticilerini arayarak milli ve manevi değerlerle örtüşmeyen şarkıların çalınmasını istemeyerek "Sezen Aksu'nun şarlkılarını çalmayın." demişlerdi. Bu, kendi görüşlerini televizyon kanallarına dayatmaktır.

Bunun ardından neler yaşayacağımızı göreceğiz ama bu uygulamalar demokrasiye uygun olmayacak.

Faruk Bildirici kendi medyasına 'niye kırpmadınız?' diye sorarak gazetecilik ahlakını gösterdi!
Faruk Bildirici kendi medyasına 'niye kırpmadınız?' diye sorarak gazetecilik ahlakını gösterdi!

Medya

Faruk Bildirici kendi medyasına 'niye kırpmadınız?' diye sorarak gazetecilik ahlakını gösterdi!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay