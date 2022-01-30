Faruk Bildirici Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın genelgesini hedef aldı! 'Milli ve manevi değerler ne demek?'

Yeniakit.com.tr

Geçtiğimiz günlerde, Halil Konakçı Hoca'ya ait görüntüleri yayınlayan kendi medyasına, "Neden görüntüleri kırpmadınız?" diye sitem ederek gazetecilik ahlakını gözler önüne seren Faruk Bildirici, RTÜK'ü ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan "Basın ve Yayın Faaliyetleri" başlıklı genelgeyi hedef aldı.

Bildirici, "Hakareti" özgürlük sayan kafayı destekleyerek, isim vermeden Sedef Kabaş'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik çirkin hakaretinden dolayı TELE 1'e uygulanan cezayı gündeme getirdi. RTÜK'ün haksız yere ceza kestiğini savunan Bildirici, Erdoğan'ın imzası ile yayınlanan genelgedeki "milli ve manevi" değerler vurgusunu, "Milli ve manevi değerlere aykırı program ne demek?" sözleri ile yorumladı.

Bildiricii şunları söyledi:

Geçen hafta da televizyon yöneticilerini arayarak milli ve manevi değerlerle örtüşmeyen şarkıların çalınmasını istemeyerek "Sezen Aksu'nun şarlkılarını çalmayın." demişlerdi. Bu, kendi görüşlerini televizyon kanallarına dayatmaktır.

Bunun ardından neler yaşayacağımızı göreceğiz ama bu uygulamalar demokrasiye uygun olmayacak.