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Kadın - Aile Fars tıbbına göre baş dönmesini engelliyor! 3 şeyi ilk kez duyacaksınız: Bala 1 kaşık ekleyip için
Kadın - Aile

Fars tıbbına göre baş dönmesini engelliyor! 3 şeyi ilk kez duyacaksınız: Bala 1 kaşık ekleyip için

Yeniakit Publisher
2024-04-11 14:48:00 - 2024-04-11 14:51:26
Fars tıbbına göre baş dönmesini engelliyor! 3 şeyi ilk kez duyacaksınız: Bala 1 kaşık ekleyip için

Baş dönmesi birçok hastalığın belirtisi olurken genelde ilk akla gelen vertigo oluyor. Günlük yaşamı etkileyen bu dengesizlikle baş etmek için doğal yöntemleri deneyebilirsiniz. Geleneksel tıbbın sunduğu baş dönmesi ilaçlarını bir araya getirdik.

İnsanın tüm dengesini değiştiren baş dönmesinin sebebi vertigo da olabilir vitaminsizlikte. Bu yüzden baş dönmemesini hafife almamak ve bir doktordan yardım almak gerekir. Geleneksel tıbba göre baş dönmesini engelleyen üç doğal ürün var. Bu semptomu bu doğal yöntemlerle hafifleyebilirsiniz.

BAŞ DÖNMESİNE 3 DOĞAL ÜRÜN

Badem

Badem vücudu ve beyni güçlendirir. Hastalıklarla savaşmaya yardımcı olur. Fars tıbbına göre patojenik maddelerin kulakta birikmesini önleme gücüne de sahiptir. Birkaç soyulmuş bademi suda öğütün, üzerine bal ekleyin ve için.

D vitamini takviyesi

Araştırmalara göre D vitamini eksikliği baş dönmesinin ortaya çıkmasına sebep olabilir. Araştırmacılar, vestibüler nöritli 59 kişide D vitamini düzeylerini incelediler ve bunları sağlıklı insanlarla karşılaştırdılar. Bu 2019 çalışmasının sonucu, hasta grupta önemli ölçüde daha fazla D vitamini eksikliği olduğunu gösterdi. Takviye alarak ve güneşlenerek D vitamini alımınızı artırabilirsiniz.

Lavanta ve fesleğen
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Lavanta ve fesleğen anti-stres özelliklerine sahip ve psikolojik kaynaklı baş dönmesine karşı savaşabiliyor.

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