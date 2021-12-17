Faroe Adaları nerede? Faroe Adaları takımı oyuncuları kimler?

Faroe Adaları nerede? Faroe Adaları Kuzey Atlantik'te bulunan bir adalar birliğidir. Birleşik Krallık'ın 200 km kuzeybatısında, Norveç ile İzlanda'nın arasında bulunan özerk ülke, Grönland ile beraber Danimarka Krallığının parçasıdır. Toplam yüzölçümü 1400 km2 olmakla beraber Ekim 2017'de nüfusu 50322 kişiydi. İkinci Dünya Savaşı sonrası bağımsızlığını ilan etse de danimarka hükümeti tarafından tanınması iki gün sonra tekrar danimarka krallığı'na bağlandı ve özerk bölge ilan edildi.

Arazisi oldukça kayalıktır; iklimi kutupaltı okyanusal iklimdir (Cfc). Yıl boyunca sıcaklıklar Körfez Akıntısından dolayı donma sıcaklığının üstündedir. 1035 ve 1814 arası Faroe Adaları Norveç Krallığının bir parçasıydı. 1814 yılında Kiel Antlaşması adaların kontrolünü Grönland ve İzlanda'yla beraber Danimarka'ya devretti. Faroe Adaları bugün Danimarka Krallığının parçası Özerk devlettir. Adalar birliği büyük oranda kendi kendini yönetir, Askeri savunma, polis, adalet, para birimi ve dış ilişkiler Danimarka tarafından yürütülür; ancak Danimarka ile aynı gümrük bölgesinde değildir.Faroe Adaları birliği, kendi gümrük politikasına sahiptir, bağımsız olarak başka ülkeler ile ticaret birliği kurabilir. Adaların İskandinav Kurulunda temsiliyeti Dan delegasyonu tarafından sağlanmaktadır.Faroe Adaları aynı zamanda uluslararası spor dallarında kendi millî takımına sahiptir.

Faroe Adaları millî futbol takımı

Faroe Adaları millî futbol takımı, Faroe Adaları'nı uluslararası arenada temsil eden futbol takımıdır. 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası elemelerinde deplasmanda Yunanistan'ı 1-0 yenerek büyük sürprize imza atmışır.

Faroe Adaları oyuncu kadrosu

Faroe Adaları teknik direktörleri

Teamchef Lars Olsen

İzlanda Páll Guðlaugsson (1988-1993)

Faroe Adaları Johan 'Melle' Nielsen & Jógvan Norðbúð (bir süreliğine, 1993)

Danimarka Allan Simonsen (1994-2001)

Danimarka Henrik Larsen (2002-2005)

Faroe Adaları Jógvan Martin Olsen (2006-2008)

Faroe Adaları Heðin Askham (bir süreliğine, 2009)

İrlanda Brian Kerr (2009-2011)

Danimarka Lars Olsen (2011-)

Takım kaptanları

Jóannes Jakobsen

Jens Martin Knudsen

Jan Dam

Óli Johannesen

Jákup Mikkelsen

Fróði Benjaminsen (Şimdiki)

En çok millî olan futbolcular

1. Óli Johannesen (83)

2. Jakup Mikkelsen (67)

3. Jens Martin Knudsen (65)

4. Julian Johnsson (62)

5. Jákup á Borg (61)

6. Fródi Benjaminsen (59)

7. John Petersen (57)

8. Allan Mørkøre (54)

9. Rógvi Jacobsen (52)

10. Øssur Hansen (51)

Faroe Adaları en çok gol atan futbolcular

1. Rógvi Jacobsen (10)

2. Todi Jónsson (9)

3. John Petersen (8)

3. Uni Arge (7)