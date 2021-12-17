Faroe Adaları nerede? Faroe Adaları takımı oyuncuları kimler?
UEFA Uluslar Ligi'nde 2022-2023 sezonu kura çekimi yapıldı. Türkiye UEFA Uluslar Ligi C Ligi 1. Grup'ta Lüksemburg, Litvanya ve Faroe Adaları ile eşleşti. Uluslar Ligi Türkiye rakipleri arasında yer alan Faroe Adaları’nın çıkması sonrası Faroe Adaları nerede? Faroe Adaları hangi kıtada? Faroe Adaları nüfusu kaç? Faroe Adaları takımında hangi oyuncular var? soruları sorulmaya başlandı. İşte Faroe Adaları nerede? Faroe Adaları takımında oynayan oyuncular kim? sorularının cevabı.
Faroe Adaları nerede? Faroe Adaları Kuzey Atlantik'te bulunan bir adalar birliğidir. Birleşik Krallık'ın 200 km kuzeybatısında, Norveç ile İzlanda'nın arasında bulunan özerk ülke, Grönland ile beraber Danimarka Krallığının parçasıdır. Toplam yüzölçümü 1400 km2 olmakla beraber Ekim 2017'de nüfusu 50322 kişiydi. İkinci Dünya Savaşı sonrası bağımsızlığını ilan etse de danimarka hükümeti tarafından tanınması iki gün sonra tekrar danimarka krallığı'na bağlandı ve özerk bölge ilan edildi.
Arazisi oldukça kayalıktır; iklimi kutupaltı okyanusal iklimdir (Cfc). Yıl boyunca sıcaklıklar Körfez Akıntısından dolayı donma sıcaklığının üstündedir. 1035 ve 1814 arası Faroe Adaları Norveç Krallığının bir parçasıydı. 1814 yılında Kiel Antlaşması adaların kontrolünü Grönland ve İzlanda'yla beraber Danimarka'ya devretti. Faroe Adaları bugün Danimarka Krallığının parçası Özerk devlettir. Adalar birliği büyük oranda kendi kendini yönetir, Askeri savunma, polis, adalet, para birimi ve dış ilişkiler Danimarka tarafından yürütülür; ancak Danimarka ile aynı gümrük bölgesinde değildir.Faroe Adaları birliği, kendi gümrük politikasına sahiptir, bağımsız olarak başka ülkeler ile ticaret birliği kurabilir. Adaların İskandinav Kurulunda temsiliyeti Dan delegasyonu tarafından sağlanmaktadır.Faroe Adaları aynı zamanda uluslararası spor dallarında kendi millî takımına sahiptir.
Faroe Adaları millî futbol takımı
Faroe Adaları millî futbol takımı, Faroe Adaları'nı uluslararası arenada temsil eden futbol takımıdır. 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası elemelerinde deplasmanda Yunanistan'ı 1-0 yenerek büyük sürprize imza atmışır.
Faroe Adaları oyuncu kadrosu
Faroe Adaları teknik direktörleri
Teamchef Lars Olsen
İzlanda Páll Guðlaugsson (1988-1993)
Faroe Adaları Johan 'Melle' Nielsen & Jógvan Norðbúð (bir süreliğine, 1993)
Danimarka Allan Simonsen (1994-2001)
Danimarka Henrik Larsen (2002-2005)
Faroe Adaları Jógvan Martin Olsen (2006-2008)
Faroe Adaları Heðin Askham (bir süreliğine, 2009)
İrlanda Brian Kerr (2009-2011)
Danimarka Lars Olsen (2011-)
Takım kaptanları
Jóannes Jakobsen
Jens Martin Knudsen
Jan Dam
Óli Johannesen
Jákup Mikkelsen
Fróði Benjaminsen (Şimdiki)
En çok millî olan futbolcular
1. Óli Johannesen (83)
2. Jakup Mikkelsen (67)
3. Jens Martin Knudsen (65)
4. Julian Johnsson (62)
5. Jákup á Borg (61)
6. Fródi Benjaminsen (59)
7. John Petersen (57)
8. Allan Mørkøre (54)
9. Rógvi Jacobsen (52)
10. Øssur Hansen (51)
Faroe Adaları en çok gol atan futbolcular
1. Rógvi Jacobsen (10)
2. Todi Jónsson (9)
3. John Petersen (8)
3. Uni Arge (7)