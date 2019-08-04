0553 313 94 23

Farklı ülkelerden balıkçılar nükleer tesis yakınında avlanma deneyimi yaşadı

Rusya Federasyonu’nun nükleer enerji işbirliği içerisinde olduğu ülkelerin balıkçıları, Leningrad Nükleer Santrali’nin faaliyet gösterdiği Finlandiya Körfezi’nde, Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu Rosatom tarafından organize edilen Uluslararası Balık Turnuvası’nda yarıştı.

04 Ağustos 2019 Pazar 12:06
Farklı ülkelerden balıkçılar nükleer tesis yakınında avlanma deneyimi yaşadı

Rusya Federasyonu’nun nükleer enerji işbirliği içerisinde olduğu ülkelerin balıkçıları, Leningrad Nükleer Santrali’nin faaliyet gösterdiği Finlandiya Körfezi’nde, Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu Rosatom tarafından organize edilen Uluslararası Balık Turnuvası’nda yarıştı. Mısırlı balıkçıların birinci olduğu yarışmada 16 yaşından beri balık tutan 75 yaşındaki Mısırlı balıkçı Abdul Malek Tamawi ilgi odağı oldu.


Türkiye’nin ilk nükleer güç santrali Akkuyu NGS’yi inşa eden Rosatom’un düzenlediği 1. Uluslararası Balıkçılık Turnuvası, 1-2 Ağustos tarihlerinde Rusya’nın Leningrad bölgesinde, Finlandiya Körfezi’nde gerçekleştirildi. Turnuvaya, nükleer santral inşaatı konusunda Rosatom’un projelerinin gerçekleşeceği ülkeler ve Rusya’yı temsil eden toplam 20 sporcu katıldı.


Rusya’nın en büyük nükleer santrali olan Leningrad NGS sahasına yakın bir alanda gerçekleştirilen yarışmada Bangladeş, Macaristan, Mısır, Hindistan, Rusya ve Türkiye’den katılan balıkçılar, teknelerden spinning ile balık tutmak için kıyasıya mücadele verdi.


Ülkeler arasında uluslararası işbirliğini güçlendirmek, ayrıca yakındaki su göletlerinin flora ve faunası için nükleer santrallerin yakınlığının güvenliğini yerinde göstermek için tasarlanan turnuvada, hakemlik görevini Rus aktif sporcular, balıkçılık konusunda tüm Rus ve bölgesel yarışmalarda ödül kazanan kişiler ve bağımsız yabancı uzmanlar yaptı. Her ülkeden 4 balıkçının ikişer takım halinde katıldığı yarışma, sabah ve öğleden sonra olmak üzere iki aşamada gerçekleştirildi. Yarışma kapsamında Sudak, Turna ve Levrek türündeki balıklar değerlendirmeye alınırken, tutulan balıklar tek tek sayılıp tartıldıktan sonra basın mensupları ve davetlilerin huzurunda radyasyon ölçümleri yapıldı. Balıklarda radyasyon miktarının oldukça düşük bir oran olan 0,10 mikrosievertsaat olduğu ve sağlık standartlarına son derece uygun olduğu kayıtlara geçildi.



59 yıldır balık tutuyor


Mısır takımında yer alan yarışmacılardan 75 yaşındaki Abdul Malek Tamawi, turnuvanın ilgi odağı oldu. 16 yaşından bu yana balık tuttuğunu söyleyen Tamawi, turnuvaya katılmadaki asıl amacının, ülkesindeki El Daba bölgesinde de nükleer santral kurulacağı için nükleer tesis olan bir bölgede balığın tutulup tutulamayacağını, çevreye etkisi olup olmadığını kendi gözüyle görmek olduğunu söyledi. Nükleer santralin, yakın çevresinde yaşayan insanlar, çevre ve en önemlisi balıklar için güvenli olduğunu anladığını belirten Tamawi, "Yarışma bu konuda bana güzel bir fırsat sundu. Çok sayıda balık yakaladığım için de mutlu oldum" dedi.



Türk balıkçılara ’Kazanma Azmi’ ödülü


Turnuvaya Mersin’den katılan Türk balıkçılardan Mesut Sarı, Akkuyu Nükleer Santrali’nin yapılacağı Akdeniz ile Finlandiya Körfezi’ndeki balık tutma yöntemlerinde farklılıklar olduğunu belirtti. Sarı, nükleer tesis yakınında balık tutmanın kendileri için şaşırtıcı derecede ayrıcalıklı bir keyif olduğunu dile getirdi. Sarı, “Mevsimsel dönüşümleri var. Baltık Denizi’nde bir körfezde balık tutmak keyif verici bir durum. Herkese de kısmet olmuyor" diye konuştu.


Yine şampiyonaya Mersin’den katılan Gülnar Orman İşletme Şefi Emrah Erenkul ise görüşlerini şu sözlerle dile getirdi:


“Dün kapsamlı bir şekilde nükleer santrali gezdik, ne kadar güvenilir olduğunu gördük. Daha sonra balıkçılık turnuvası için nükleer santralin yakınında bulunan körfeze geldik. Bizim için keyifli ve çok güzel bir etkinlik oldu. Hem nükleer santral yakınında balık tutulabileceğini hem de yenilebildiğini, hiçbir sıkıntı olmadığını gördük.”



Mısır takımı birinci oldu


Etkinliğin sonunda düzenlenen gala gecesinde katılımcılara ödülleri verildi. Yarışmada Mısır takımından Abdulnasır Hatani ile Ganim Hamit 2 kilo 790 gram gelen 20 adet balık ile birinci oldu. Rusya ikincilik, Macaristan da üçüncülük ödülü alırken, Emrah Erenkul ile Muharrem Şahin’den oluşan Türk balıkçılara ’Kazanma Azmi’ ödülü verildi. Gecede ayrıca Rus sporcular tarafından turnuvanın en yaşlı yarışmacısı olan Mısırlı Abdul Malek Tamawi’ye olta takımı hediye edildi.


Turnuva süresince, turnuva katılımcıları ayrıca Sosnovy Bor şehrinde bulunan Leningrad NGS sahasını ziyaret ederek, halen Rusya’nın elektrik üretimi konusunda en iyi 3 nükleer santrali arasında yer alan tesis hakkında detaylı bilgiler aldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 04 Ağustos 2019 Pazar 12:06
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Haftanın tarihine bakış
    1. Haftanın tarihine bakış
    2. "Bu sezon için umutluyum"
    3. Arabanlılardan tarihi köprü çevresine..
    4. RTÜK’ten ‘maksatlı eleştirilere’..
    5. 112 metrelik Rus savaş gemisi..
    6. Bayramda yolculuğa çıkacaklar dikkat!..
    7. ÖSO'ya bombalı saldırı! 1 ölü
    8. 11 yaşındaki çocuk trafik kazasında..
    9. Burhaniye’de şenlik coşkusu
    10. İçişleri Bakanlığından ülke genelinde..
    11. Her gün bir fincan beyaz çay içmek..
    12. Suriye'nin kuzeyinde patlama: 1 ölü
    13. AK Parti Bozüyük İlçe Teşkilatından..
    14. Yeşil patlıcan çiftçileri şaşırttı
    15. Vali Bilmez, Van Kalesi’ndeki kazı..
    16. Başarılı öğretmene ’Küresel Öğretmen..
    17. Şehitkamil’in arşivi yeni yerine..
    18. Farklı ülkelerden balıkçılar nükleer..
    19. İran, "Arap ülkere petrol kaçıran"..
    20. İzmirli Beşiktaşlılar, Beşiktaşlı..
    21. Her alanda en büyük hizmet: Çanakkale..
    22. 81 ilde "motosiklet uygulaması"
    23. Kuzeye 31 milyon metreküplük içmesuyu..
    24. Kapadokya’da sıcak hava balon turları..
    25. Fransız mucit Zapata, Manş Denizi'ni..
    26. Sağlıklı yaşam için doğayla..
    27. Çocuklara ne zaman akıllı telefon..
    28. Avrupa kupalarında muhtemel rakipler..
    29. Aygaz'dan Mini tüp ve Mini ocak
    30. Nevşehir sağlıklı yaşam için pedal..
    Çarpıcı iddia: Yeni partinin cumhurbaşkanı adayı belli oldu!
    Çarpıcı iddia: Yeni partinin cumhurbaşkanı adayı belli oldu!
    Rusya'dan Türkiye'ye çağrı! '24 saat içinde...'
    Rusya'dan Türkiye'ye çağrı! '24 saat içinde...'
    Sapık Adnan'ın bir iğrençliği daha ortaya çıktı! 4 kızı hamile bırakıp...
    Sapık Adnan'ın bir iğrençliği daha ortaya çıktı! 4 kızı hamile bırakıp...
    Esed rejiminin askeri üssü havaya uçtu: 20 ölü!
    Esed rejiminin askeri üssü havaya uçtu: 20 ölü!
    F-35’lerde dudak uçuklatan zarar! Türkiye çıkarıldı maliyet yükseldi
    F-35’lerde dudak uçuklatan zarar! Türkiye çıkarıldı maliyet yükseldi

    Günün Karikatürü

    04 Ağustos 2019
    Herkes şaştı kaldı! Lüks aracın içinde yakalandılar
    Herkes şaştı kaldı! Lüks aracın içinde yakalandılar
    Otoban açılacak yatırımlar yağacak
    Otoban açılacak yatırımlar yağacak