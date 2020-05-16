Farelere insan hücreleri enjekte ettiler

ABD'li bilim insanları, insan kök hücrelerini fare hücrelerine enjekte ederek yaptıkları incelemeler sonucu, fare embriyolarının yüzde 4'ünün insan hücrelerinden oluşacak şekilde değiştiğini gözlemlediklerini açıkladı.

İnsan kök hücrelerinin, bir proteini değiştirerek hücreleri gelişimlerinin öncesindeki bir aşamasına getirdiği ve kök hücrelerin değiştirdiği proteininin, enjekte edildikleri yeni hücreye adapte olmalarına izin verdiği belirtildi.

Fare hücrelerine insan kök hücreleri enjekte edildikten sonra ise embriyoların 17 günlük gelişimi takip edildi ve gelişmekte olan insan hücrelerinin hayvan embriyosuna yayıldığı gözlemlendi.

Embriyonun kalbi ve beyni oluşturacak kısımları ile kanda bolca bulunan bir dokuda insan hücrelerine rastlandı. Ancak embriyonun bütün kısımları aynı oranda gelişmediği için göz gibi farklı dokularda insan hücrelerine rastlanmadığı belirtildi.