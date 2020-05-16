  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Instagram'a bomba özellik!

Sürücü kursları ne zaman açılacak? Tarihi belli oldu

Koronavirüsle mücadelede yeni yöntem

Facebook'un geliştirdiği Messenger Rooms yayınlandı!

Savaş Manço kimdir? Barış Manço'nun abisi Savaş Manço neden öldü?
için kalan
Teknoloji

Farelere insan hücreleri enjekte ettiler

Fare hücrelerine insan kök hücreleri enjekte eden bilim insanları, 17 günlük incelemenin ardından fare embriyolarının yüzde 4'ünün insan hücrelerinden oluşacak şekilde değiştiğini tespit etti.

Yeniakit Publisher
2020-05-16 21:50:00 -
Farelere insan hücreleri enjekte ettiler

ABD'li bilim insanları, insan kök hücrelerini fare hücrelerine enjekte ederek yaptıkları incelemeler sonucu, fare embriyolarının yüzde 4'ünün insan hücrelerinden oluşacak şekilde değiştiğini gözlemlediklerini açıkladı.

İnsan kök hücrelerinin, bir proteini değiştirerek hücreleri gelişimlerinin öncesindeki bir aşamasına getirdiği ve kök hücrelerin değiştirdiği proteininin, enjekte edildikleri yeni hücreye adapte olmalarına izin verdiği belirtildi.

Fare hücrelerine insan kök hücreleri enjekte edildikten sonra ise embriyoların 17 günlük gelişimi takip edildi ve gelişmekte olan insan hücrelerinin hayvan embriyosuna yayıldığı gözlemlendi.

Embriyonun kalbi ve beyni oluşturacak kısımları ile kanda bolca bulunan bir dokuda insan hücrelerine rastlandı. Ancak embriyonun bütün kısımları aynı oranda gelişmediği için göz gibi farklı dokularda insan hücrelerine rastlanmadığı belirtildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2011 model Volkswagen Passat
Satılık 2011 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı