Fare ile akrebin inanılmaz mücadelesi! Sosyal medya yıkıldı

Sosyal medyada paylaşım ve yorum rekorları kıran fare ile akrebin mücadelesine birçok kullanıcı yorum yaptı. Videoyu dikkatle izlediklerini belirten kullanıcılar bu inanılmaz mücadeleye hayran kaldılar.

Akrep ve fare karşıya geldi. İşte o savaşın kazananı. Yer altı dünyasının iki canlısının yaşam savaşı kamerayla görüntülendi. Akrep ve fare karşıya geldi. İşte o savaşın kazananı.