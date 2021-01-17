  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Medya Fare ile akrebin inanılmaz mücadelesi! Sosyal medya yıkıldı
Medya

Fare ile akrebin inanılmaz mücadelesi! Sosyal medya yıkıldı

Akrepler, yılanlar, fareler, çıyanlar gibi hayvanlar hemen hemen herkese korku salıyor. Yer altı dünyasının iki canlısının yaşam savaşı kamerayla görüntülendi.

Yeniakit Publisher
2021-01-17 14:33:00 -

Sosyal medyada paylaşım ve yorum rekorları kıran fare ile akrebin mücadelesine birçok kullanıcı yorum yaptı. Videoyu dikkatle izlediklerini belirten kullanıcılar bu inanılmaz mücadeleye hayran kaldılar.

Akrep ve fare karşıya geldi. İşte o savaşın kazananı. Yer altı dünyasının iki canlısının yaşam savaşı kamerayla görüntülendi. Akrep ve fare karşıya geldi. İşte o savaşın kazananı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

ITRİ

FİLE EN ÇOK BENZEYEN SİVRİSİNEK DOMUZA EN ÇOK BENZEYEN FAREDİR
  • Yanıtla
Konya'da üretildi! Panik yapan 50 ülke Türkiye'nin peşine düştü
Dünya

Konya'da üretildi! Panik yapan 50 ülke Türkiye'nin peşine düştü

Konya'nın Beyşehir ilçesinde bulunan bir fabrikada üretilen av tüfekleri, ABD olmak üzere Rusya, İtalya, Fransa ve İngiltere dahil 50 ülkeye..
Pakistan'dan dikkat çeken Türkiye sözleri: Anlaşmanın gizli kalması...
Dünya

Pakistan'dan dikkat çeken Türkiye sözleri: Anlaşmanın gizli kalması...

Türkiye ile Pakistan arasında yapılan ikili ilişkiler sürüyor. Son olarak The Express Tribune gazetesi, Türkiye, Pakistan ve Azerbaycan aras..
7'nci kez yakalanınca ehliyetine 2046'ya kadar el konuldu
Gündem

7'nci kez yakalanınca ehliyetine 2046'ya kadar el konuldu

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, 7'nci kez alkollü araç kullanırken yakalanan sürücünün ehliyetine 2046 yılına kadar el kondu.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay