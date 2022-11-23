Faranjit nedir, faranjit neden olur? Faranjit belirtileri? Faranjite ne iyi gelir? Faranjit bulaşıcı mı? Kronik faranjite kesin çözüm, faranjit ilacı var mı?

Faranjit Nedir?

Faranjit, en sık rastlanan hastalıklardan birisidir. Faranjit hastalığı çoğunlukla kış mevsimi ile beraber ortaya çıkar ve görüldüğü bireylerde ateş, halsizlik ve boğaz ağrısı gibi rahatsızlıklara yol açar. Boğaz bölgesi ya da yutak bölgesinin tahriş olmasından dolayı rahatsızlık oluşturan faranjit, akut faranjit ve kronik faranjit olmak üzere iki grupta incelenmektedir.

Akut Faranjit ve Kronik Faranjit Nedir?

Bir anda ortaya çıkmasıyla bilinen akut faranjit, genel olarak boğazda yanma, seste kısıklık oluşması, ağrı ve ateş gibi rahatsızlıklarla baş gösterirken, sürekli kendini tekrarlayan kronik faranjit ise daha çok kuru öksürük, gıcık ve boğazda bir şeyin takılma hissi gibi rahatsızlıklarla kendini göstermektedir. Özellikle de boğazda yanma, akut faranjit belirtileri arasında en çok göze çarpan belirtidir.

Akut faranjitte hasta bireyin boğazında kızarıklık olması, yutkunmada güçlük çekmesi ve ateşinin çıkması gibi etkiler birkaç gün sürer. Bu durum, yemek yemede zorlanma gibi olumsuzlukları da beraberinde getirebilir. Kronik faranjit ise daha çok kişinin boğaz bölgesinde oluşan tahrişin sonrasında görülen bir rahatsızlıktır. Hasta kişinin hayat tarzı ve alışkanları ile reflü ve burun hastalıkları neticesinde ortaya çıkabilmektedir.

Çocuklarda Faranjit

Çocuklarda sık bir şekilde görülen faranjit, genel olarak kış aylarında kendisini göstermektedir. Bulaşıcı bir hastalık olmasından dolayı, özellikle okula giden çocuklar arasında çok kolay bir biçimde yayılım göstermektedir. Faranjit çocuklarda en yaygın olarak 2 ila 12 yaşları arasında meydana gelmektedir. Çocuklarda faranjitin belirtileri genel olarak halsizlik, boğaz ağrısı ve ateş olsa da, bazı durumlarda kusma ve karın ağrısı gibi belirtiler de görülebilmektedir.

Faranjit Nedenleri Nelerdir?

Kronik Faranjit Nedenleri

Kronik faranjit, boğazın tahriş olması neticesinde meydana gelir. Boğazın sürekli bir şekilde tahriş olması ise bu durumun uzun periyotlar halinde devam etmesine neden olur. Özellikle burun kemiği eğriliği gibi bireyin burnunda ortaya çıkan hastalıklar neticesinde birey ağızdan nefes alıp vermeye başlar ve bu durum da uzun bir süre boyunca boğazda kuruluğa sebep olur.

Bunun dışında kronik faranjite sebep olabilecek diğer durumları şu şekilde sıralayabiliriz:

Öğretmenlik ve politikacılık gibi doğası gereği çok konuşmayı gerektiren meslek gruplarında yer almak

Vücuda yeteri düzeyde sıvı alınmaması

Aşırı sıcak ya da soğuk yiyecek-içeceklerin tüketilmesi

Sigara ve tütün ürünlerinin kullanılması

Acı baharatların tüketilmesi

Saman nezlesi

Çeşitli alerjiler

Reflü (mideden asit gelmesi durumu)

Burunda alerjiye, sinüzite ya da geniz etinde şişmeye neden olan hastalıklar

Akut Faranjit Nedenleri

Akut faranjite sebep olan en yaygın etkenler arasında virüsler yer almaktadır. Faranjit, soğuk algınlığı gibi vakalarda enfeksiyon ile beraber görülebilir. Soğuk mekanlarda bulunmak ya da hasta bireylerle aynı ortamlarda bulunmak da akut faranjite sebep olabilmektedir. Bunun yanı sıra, kuru hava ve kısa süreli olarak kimyasallara maruz kalmak gibi durumlar da akut faranjit nedenleri içerisinde yer almaktadır.

Faranjit Belirtileri Nelerdir?

Faranjit, virüs ya da bakterilere bağlı biçimde oluşan enfeksiyonlar dolayısıyla ortaya çıkmaktadır. Bunlar bir anda ortaya çıkan akut faranjit ve sürekli olarak kendisini tekrarlayan kronik faranjit olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.

Akut farenjit belirtileri genel olarak şu şekilde sıralanabilir;

Boğaz ağrısı

Ateş

Halsizlik

Burun akıntısı

Yutkunmada güçlük çekme

Boğazda takılma hissi

Kronik Farenjit belirtileri ise akut faranjite kıyasla daha hafiftir ve bu belirtiler şu şekilde sıralanabilir;

Yutkunma esnasında ağrı hissi

Öksürük

Hafif boğaz ağrısı

Faranjit Tanı Yöntemleri Nelerdir?

Faranjit hastalığını araştıran bireylerin aklında genel olarak ‘’faranjit ateş yapar mı?’’, ‘’farenjit nefes darlığı yapar mı?’’, ‘’boğazım ağrıyor, faranjit miyim?’’ gibi soru işaretleri oluşmaktadır. Ancak şu unutulmamalıdır ki, yalnız başına gelişen boğaz kaşıntısı veya boğaz ağrısı faranjit anlamına gelmemektedir. Bunun için birkaç belirti ve bulgunun bir arada görülmesi gerekmektedir. Akut ya da kronik farenjit tanısı konulmadan önce doktor tarafından hasta bireyin çalışma şartları, günlük sıvı alımı ve bulunduğu mekanlar gibi öyküleri alınır. Daha sonrasında doktor tarafından yapılan fizik muayene ile beraber faranjitin hangi tür olduğu belirlenip teşhisi konulabilmektedir.

Normal koşullarda doktor gerek görmediği sürece, herhangi bir test işlemi yaptırmak gerekmez. Ancak bazı durumlarda doktorlar tarafından kan testi, akciğer röntgeni ve boğaz sürüntüsü ile kültür antibiyogram testi hastalardan istenebilmektedir. Kültür-antibiyogram, bir diğer adıyla boğaz kültürü testi, kişinin boğazından pamuklu bir çubuk vasıtasıyla alınan sürüntü ile yapılmaktadır. Boğaz kültürü testi son derece kolayca yapılan ve acısız olan bir testtir. Hastanın boğazından alınan sürüntü laboratuvar ortamında incelenir ve faranjite sebebiyet veren bakteriler ve bu bakterilere uygun olan antibiyotik türleri tespit edilmektedir.

Faranjit Tedavisi Nasıl Yapılır?

Akut faranjitin tedavisinde hasta bireyin semptom ve bulguları ile tetkik sonuçları belirleyici olmaktadır. Bakteriyel kaynaklı vakalarda doktor tarafından burun sprey, antibiyotik, pastil ya da ağrı kesici ilaçlar reçetelendirilmektedir. Viral faranjit vakalarında ise daha çok belirtileri önleyici tedaviler uygulanmaktadır. Bunların yanı sıra, hastaya mutlaka bol su tüketmesi tavsiye edilmektedir.

Kronik faranjit çok önemli bir hastalık gibi algılanmasa da, vücudun çalışma sistemini olumsuz etkileyen ve tedavisi zor olan hastalıklar arasında yer almaktadır. Faranjit tedavisinde hastanın, doktorun önerilerine uyması son derece önem arz etmektedir.

Bunların yanı sıra kronik faranjite sebebiyet veren reflü gibi rahatsızlıkların tedavisi ya da toz, kimyasal, sigara, alkol gibi zararlı olan maddelerden kaçınılması kronik faranjit tedavisinin ana temelini oluşturmaktadır.

Faranjit Hastaları Nelere Dikkat Etmelidir?

Faranjit hastalarının dikkat etmesi gerekenleri şu şekilde sıralayabiliriz:

Çok soğuk ya da çok sıcak gıdalar tüketmek boğazda tahrişe sebebiyet vermekte ve faranjitin iyileşme süresini uzatmak dır. Bu sebeple de bu tarz gıdaların tüketilmemesi tavsiye edilmektedir.

Ada çayının antiseptik özelliğinin olmasından dolayı düzenli bir biçimde ve fazla olmayacak seviyede tüketilmesi tavsiye edilmektedir.

Yüksek sesle konuşmak faranjite sebep olan etkenler arasında yer almakta ve boğazın tahriş olmasına yol açmaktadır. Bu sebeple de iyileşme süreci boyunca alçak sesle konuşmaya özen göstermek gerekmektedir.

Boğazdaki kuruluk, ağrı ve acı gibi belirtileri hafifletmek ve rahat bir uyku uyuyabilmek amacıyla yatmadan önce ılık su içilmesi tavsiye edilmektedir.

Sigara içmek ya da sigara içilen mekanlarda bulunmak da hastalığın iyileşme sürecini olumsuz yönde etkilemektedir.

Söz konusu kişi, bulunduğu ortamın kirli veya tozlu olmamasına ve ortamın nemli olmasına mutlaka dikkat etmelidir.

Bireyin düzenli bir biçimde kendisini çok yormayacak şekilde egzersiz yapması tavsiye edilmektedir.

Her hastalıkta olduğu gibi faranjitin de iyileşme sürecinde düzenli ve sağlıklı beslenmek oldukça önemli bir yere sahiptir.

Gerekli durumlarda doktorun uygun gördüğü tedavi yöntemi ihmal edilmemeli ve doktorun tavsiyelerine uyulmalıdır.

Faranjit Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

Faranjit Bulaşıcı mıdır?

Faranjitin hem viral hem de bakteriyel olan formları bulaşıcı özelliktedir. Faranjite sebebiyet veren mikroplar, burun ve boğaz bölgelerinde yaşama eğilimindedir. Sonuç olarak faranjit, virüs veya bakteri kaynaklı olabileceğinden dolayı bulaşıcı bir hastalıktır.

Bu hastalık şu yollarla bulaşabilmektedir:

Hastalığı olan bir kişi öksürdüğü ya da hapşırdığı zaman, virüs veya bakteri içeren minik damlacıklar bulunulan ortamdaki havaya yayılır. Bu havayı soluyan birey faranjit kapabilir.

Kirlenmiş cisimlere dokunmak ve bundan sonra bireyin bu ellerle kendi yüzüne dokunması da bulaşa sebep olabilir.

Kontamine yiyecek ve içecek tüketimi de faranjitin bulaşmasında önemli sebepler arasında yer alır.

Faranjit Nefes Darlığı ve Ateş Yapar mı?

Hem nefes darlığı hem de ateş faranjitin belirtileri arasında yer almaktadır ve faranjit hastalığı görülen bireylerde bu belirtilere sıkça rastlanmaktadır.

Faranjite Ne İyi Gelir?

Diğer hastalıklarda da olduğu gibi sıvı kaybının önüne geçmek amacıyla bol bol sıvı özellikle de su tüketilmesi,

8 bardak suya 1 tatlı kaşığı tuz ekleme suretiyle yapılan karışım ile gargara yapmak,

Bulunduğunuz mekânı nemli tutacak çözümler bulmak, gerekirse ilgili mekânda nem üreten cihazları kullanmak,

İyi hissedene kadar yeteri düzeyde istirahat etmek. (cerrahi.com)

Faranjit bulaşıcı mı?

Çocuklarda farenjit

Bulaşıcı bir hastalık olması sebebiyle, özellikle okula giden çocuklar arasında kolaylıkla yayılım gösterir. Çocuklarda en sık olarak 2 ila 12 yaşları arasında görülmektedir. Farenjitin belirtileri, halsizlik, boğaz ağrısı ve ateş olsa da, bazı çocuklarda kusma ve karın ağrısı da görülebilir.

Farenjit virüs ya da bakteri kaynaklı bulaşma özelliği gösterir. Bulaşma özelliği gösterdiği bakteriler boğazda yaşama eğilimi gösteren mikroplar olduğu için farenjit bulaşıcı bir hastalıktır.

Sirke faranjite iyi gelirmi?

Elma Sirkesi

Virüslerin ölmesini sağlayan elma sirkesinin gücünden gargara yöntemiyle yararlanabilirsiniz. 1 su bardağı suya ekleyeceğiniz 3 çorba kaşığı elma sirkesini güzelce karıştırın. Daha sonra bu suyla günde 3 kez gargara yaparak boğazınızdaki iltihaplanmadan kurtulun, faranjiti iyileştirin.

Faranjite ne iyi gelir

Tedavisi genellikle semptomatik olan akut farenjitte ateş düşürücüler, ağrı kesiciler, antienflamatuarlı sprey, gargara ve boğaz pastilleri kullanılabilir. Klinik bulgular ve kan tetkikleri sonucu bakterilerin varlığı tespit edilmiş ise antibiyotik alınması doktor tarafından tedaviye eklenmesi uygun görülecektir.