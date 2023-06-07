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Sağlık FAO'dan dikkat çeken açıklama! Her gün 1,6 milyon kişi bu sebeple hastalanıyor
Sağlık

FAO'dan dikkat çeken açıklama! Her gün 1,6 milyon kişi bu sebeple hastalanıyor

Yeniakit Publisher
2023-06-07 08:47:00 -
FAO'dan dikkat çeken açıklama! Her gün 1,6 milyon kişi bu sebeple hastalanıyor

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), dünya genelinde her gün 1,6 milyon kişinin tükettiği gıdalar sebebiyle hastalandığını söyledi.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), dünya genelinde her gün yaklaşık 1,6 milyon kişinin güvenli olmayan gıdaları yediği için hastalandığını belirtti.

BM Cenevre Ofisi Enformasyon Birimi Basın ve Dış İlişkiler Bölümü Başkanı Rolando Gomez moderatörlüğünde haftalık basın toplantısı düzenlendi.

FAO Cenevre Direktörü Dominique Burgeon, güvenli olmayan gıdalardan etkilenenlerin yüzde 40'ının çocuklar olduğunu söyledi.

5 yaş altı 340 çocuğun kontamine gıda yemesi sonucu yaşamını yitirdiğini tespit ettiklerini aktaran Burgeon, kontaminasyonun bakteri, virüs ve kimyasallar gibi farklı kaynaklardan gelebileceğini dile getirdi.

"Dünya genelinde her gün yaklaşık 1,6 milyon insan güvenli olmayan gıdaları yediği için hastalanıyor." diyen Burgeon, güvenli beslenme ve sağlıklı gıdaya erişimin temel insan hakkı olduğunun altını çizdi.
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